E3 2019. Con uno de los peores horarios en directo para España, más de uno habrá trasnochado hoy para no perderse la conferencia de Square Enix. Y es que sin duda una de las más esperadas, esta conferencia ha cumplido más que de sobra con lo esperado, con nuevos adelantos de Final Fantasy VII y Marvel’s Avengers, y sorpresas inesperadas como las remasterizaiones de Final Fantasy Crystal Chronicles o Final Fantasy VIII.

Final Fantasy VII Remake



Poco más podemos adelantaros ya de Final Fantasy VII Remake después del fuerte aluvión de información que estamos teniendo. Si bien estaba claro que este debía ser uno de los mayores protagonistas de la charla de Square Enix, el hecho de que hayan ido anunciando algunos detalles como su fecha de estreno de forma anticipada a la misma, lo han acabado relegando a un plano más secundario.

No obstante, sus desarrolladores nos han dejado un nuevo tráiler en el que podemos ver algunos personajes hasta ahora desaparecidos, como Tifa, la cual se estrena en las cinemáticas y con algunas escenas de combate. Y es que de hecho, también se adelantó un nuevo gameplay en el que vemos en mayor detalle el nuevo sistema de combates a tiempo real.



Por último, la conferencia nos dejó con un detalle importante, confirmando que Final Fantasy VII Remake llegará en dos discos de Blu-ray, abarcando el primero la parte de historia de Midgar. Recordamos que el juego estará disponible en exclusiva para PS4, con una fecha de estreno fijada para el 3 de marzo de 2020.

Además, ya se han revelado los contenidos de su versión coleccionista, que además del juego incluirá una caja metálica, un libro de arte, la banda sonora, tres materias de invocación, y una figura doble de Arts Kai, con un Cloud articulable y la moto Hardy-Daytona.

Así pues, ya podemos precomprar el juego, disponible desde los 69,99 euros de su versión estándar, hasta los 299,99 euros de la edición su especial 1st Class.

Life is Stange 2



También se aprovechó la conferencia para hacer promoción de algunos de los juegos ya disponibles de la compañía. Este es el caso por ejemplo de Life is Strange 2, cuya presencia se limitó a un pequeño tráiler y el énfasis en la profundidad de su historia, mostrando algunas de las reacciones grabadas por los streamers en su juego.

Dividido en cinco entregas, Life is Strange 2 ya está disponible para PS4, Xbox One y PC (Windows), con un precio de 7,99 euros para su primer episodio, y alrededor de 39,99 euros para el pack completo.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered



Esta versión remasterizada incluirá además un modo multijugador en línea para unirte a tus amigos estén donde estén. Y es que además de para PS4 y Ninteno Switch, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered llegará también a dispositivos iOS y Android.

Octopath Traveler

Tras un primer estreno en exclusiva para Nintendo Switch, finalmente los jugadores de PC (por desgracia solo Windows) podrán disfrutar de este entrega de rol en la que encarnaremos a ocho viajeros con ocho historias entrelazada, y que combina lo mejor de los clásicos del género con un sistema de combates novedoso. Octopath Traveler ya está disponible para ordenadores bajo un precio de salida de 59,99 euros.

The Last Remnant Remastered

Estrenado originalmente en 2008, el año pasado pudimos ver cómo este juego de rol, exploración y combates por turnos, volvió a la actual generación de consolas con una versión completamente remasterizada y un renovado motor de juego. Sin embargo, hemos tenido que esperar un año más para que finalmente llegase a la consola portátil de Nintendo.

Así pues, The Last Remnant Remastered ya está disponible para descargar a través de la Nintendo eShop, bajo un precio de 19,99 dóalres, aunque por el momento no aparece listado en la web oficial de Nintendo España.

Dragon Quest Builders 2



Vuelve la adaptación más atípica de la franquicia Dragon Quest, con «mucho por hacer y aún más por crear«, y un mundo «mucho, mucho más grande«. Además, contaremos con un nuevo modo cooperativo online con el que podremos compartir aventuras y construcciones con nuestros amigos.

Ya disponible para su precompra, Dragon Quest Builders 2 llegará en exclusiva para PS4 bajo un precio 59,99 euros, y una fecha de lanzamiento ya confirmada para el 12 de julio.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition



Anunciada su llegada a Nintendo Switch con anterioridad, la aparición de Dragon Quest XI S en la conferencia de Square Enix se guardaba pequeña sorpresa en la manga, con la inclusión de una versión retro de sí mismo, y que nos permitirá por primera vez disfrutar de la esencia de sus primeras entregas limitadas al continente asiático.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age está ya disponible para PC a través de Steam, PS4 y Xbox One, llegando esta versión definitiva especial en exclusiva para Nintendo Switch durante los meses de otoño.

Square Enix Music



Los temas de la legendaria saga Final Fantasy son los primeros del catálogo musical de Square Enix en llegar a las plataformas de streaming y música como Spotify. Disponibles desde esta madrugada, podremos disfrutar de las bandas sonoras originales completas y los álbumes de arreglos musicales de los juegos de esta franquicia, cuando y donde queramos.

Kingdom Hearts III Re:Mind



Pese a haberle puesto fin a una trama principal extendida durante más de 17 años, Square Enix y Kingdom Hearts III todavía quieren cerrar algunas de las dudas y temas sin cerrar que quedan en su historia. Así pues, en esta expansión contaremos con varios saltos en el tiempo y los universos, algo que nos dará la posibilidad de volver a jugar y controlar a personajes «secundarios» como Riku, Aqua o Roxas.

Anunciado sin fecha de lanzamiento, se espera que este nuevo DLC llegue en invierno de este mismo año, disponible para ambas versiones del juego en PS4 y Xbox One.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers



Con sus recién anunciados 16 millones de jugadores registrados, la próxima expansión de este juego online de la clásica saga de Square Enix aportará nuevos cambios a la dinámica del juego con la inclusión de dos nuevas razas y clases.

Aunque su lanzamiento oficial está fechado para el 2 de julio, todos aquellos que hayan precomprado el juego, actualmente disponible desde los 34,99 euros, contarán con un acceso anticipado desde el día 28 de junio.

Dying Light 2



Siendo una de las grandes sorpresas de este E3 2019, la presencia de Dying Light 2 en la conferencia de Square Enix parece haberse quedado algo corta tras su aparición en los anuncios de Microsoft Xbox, mostrando el mismo vídeo que ya se enseñó en la pasada Gamescom 2018.

Sin embargo, fuera de la conferencia principal pero dentro de la actual feria, hemos podido encontrar esta entrevista con Tymon Smektala, uno de los desarrolladores de este juego, en la que sí se ahonda más en lo que podremos esperar de este juego.

Romancing SaGa 3 y SaGA Scarlet Grace: Ambitions



Llegan a Occidente dos títulos de la célebre serie de juegos de rol SaGa, hasta ahora limitada al continente asiático.

El primero de ellos será Romancing SaGa, un clásico juego de rol de 1995, que totalmente remasterizado, conservará sus gráficos pixel art originales. Se trata así de uno de los primeros juegos en los que nuestras elecciones repercuten en la historia y el transcurso de la misma, desde el héroe que elijamos, los miembros que reclutemos, e incluso las destrezas que desarrollemos.

Por su parte, SaGa Scarlet Grace sí nos traerá una nueva entrega, con unos gráficos que mezclan los componentes 2D y 3D para ofrecernos un título actual pero clásico.

Sin haberse anunciado ningún precio o fecha, Romancing SaGa llegará a Xbox One, PS4, PC y Nintendo Switch, así como a dispositivos móviles, mientras que SaGa Scarlet Grace: Ambitions estará disponible en PS4, PC, Nintendo Switch y teléfonos móviles.

Sin embargo, por el momento no se ha confirmado si además de en inglés, estos juegos contarán con una traducción MultiPAL, y por lo tanto, estarán traducidos al español.

Outriders



Revelado unos días antes de que comenzase el E3 2019, Outriders nos ofrecerá una nueva IP «oscura y moderno», cargada de la acción y disparos que caracterizan a la desarrolladora People Can Fly, creadores de Bulletstorm y Gears of War: Judgement. Todavía sin una fecha fija, este shooter llegará a PS4, Xbox One y PC durante el verano de 2020.

Oninaki



Adelantado anteriormente en un Nintendo Direct, Square Enix aprovechó para terminar de anunciarnos este nuevo juego de rol y acción que narra la historia de un Watcher que protege la vida después de la muerte. Así pues, en este nuevo tráiler se pueden ver algunos de los misterios a los que nuestro personaje se irá enfrentando a lo largo de su épica aventura entre el mundo de los vivos y los muertos.

Oninaki estará disponible en todo el mundo el 22 de agosto de 2019 para PS4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Aunque no se ha revelado todavía su precio para ninguna de las plataformas, sí que podemos adelantar ya que el juego no contará con ninguna traducción al español (ni interfaz, ni textos, ni voces).

Final Fantasy VIII Remastered



Celebrando el vigésimo aniversario de su lanzamiento original, vuelve una de las entregas más icónicas de esta clásica saga de rol, que con unos gráficos renovados, mantendrá todas las dinámicas y sistemas básicos del juego original.

Disponible en algún momento de este 2019, pero sin una fecha confirmada, Final Fantasy VIII Remastered llegará a todas las plataformas modernas, disponible en PC a través de Steam, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Marvel’s Avengers: A-Day



El cierre corrió a cargo de una de las nuevas y más esperadas IP’s, Los Vengadores. se ha confirmado lo que ya se dijo en un primer momento: el juego contará con una perspectiva en tercera persona y cooperativo para cuatro jugadores. Además, se ha podido ver a Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor o Viuda Negra, pero no ha habido en ningún momento una fase de gameplay claro.

Lo que sí sorprende sin embargo es el final de la presentación, que nos muestra que no han sido los propios actores de las películas (ya casi consagrados como los propios personajes a los que interpretan) los que interpretarán el doblaje en este juego, de igual manera que parece que la música y tema principal varían ligeramente del que ya conocemos.

Con tiempo de sobra hasta su lanzamiento en mayo de 2020, de nuevo tocará esperar a que la compañía comparta nuevos detalles o gameplays sobre Marvel’s Avengers: A-Day, aunque los más impacientes podrán encontrarlo ya disponible para su precompra.

Con un acceso anticipado disponible para todos los jugadores que precompren y se registren a través del siguiente enlace, los jugadores de PS4 que adquieran su copia antes de la fecha de lanzamiento, contarán además con un primer acceso todavía más anticipado para la beta.