Intel Sunny Cove supondrá un salto importante en rendimiento

Las diferentes revisiones de arquitectura que ha lanzado Intel han venido acompañas de mejoras muy distintas. Con el lanzamiento de Sandy Bridge, utilizada en los procesadores Core 2000, se produjo un salto importante en términos de IPC, Ivy Bridge marcó el salto al proceso de 22 nm y Haswell volvió a aumentar el rendimiento bruto, aunque de una manera menos marcada. Broadwell supuso otra reducción de proceso de fabricación al pasar a los 14 nm, y Skylake, utilizada en los Core 6000 fue la última gran mejora a nivel de IPC que han recibido los procesadores del gigante del chip.

Tanto Kaby Lake como Coffee Lake, utilizadas en los Core 7000 y 8000 respectivamente, y la actual Coffee Lake Refresh, son revisiones menores de aquella arquitectura que traen mejoras mínimas a nivel de IPC y se limitan a mejorar el rendimiento bruto a través de un aumento de las frecuencias de trabajo y del conteo de núcleos e hilos. En efecto, en términos de IPC hemos vivido un importante estancamiento tras la llegada de Skylake que todavía hoy se mantiene, y que ha permitido a AMD disponer de un amplio margen de tiempo para ponerse al día con sus procesadores Ryzen 3000, una generación que ha logrado superar a los procesadores Core 9000.

El lanzamiento de los procesadores Ryzen serie 3000 está previsto para el próximo mes de julio, y de momento Intel no tiene nada con lo que responder a los de Sunnyvale. Se espera que para finales de año lleguen al mercado los procesadores Comet Lake, que mantendrán el proceso de 14 nm++ y llegarán hasta los 10 núcleos y 20 hilos, pero la verdadera revolución del gigante de Santa Clara no llegará hasta el primer o segundo trimestre de 2020, fecha en la que veremos los procesadores Sunny Cove, basados en la arquitectura Ice Lake y fabricados en proceso de 10 nm.

Intel puede recuperar la corona en 2020

Es solo cuestión de semanas hasta que los de Santa Clara se vean obligados a ceder la corona del rendimiento bruto, que durante tanto tiempo han llevado, a los procesadores Ryzen 3000 de AMD. Sin embargo, una reciente filtración que recoge datos de rendimiento en CPU-Z de varios procesadores que todavía están por llegar sugiere que Intel podría recuperar dicha corona en apenas unos meses.

Si os fijáis en la imagen adjunta veréis que aparecen listados procesadores Comet Lake, Sunny Cove y Ryzen serie 3000 (Zen 2), junto a otros modelos ya lanzados como los Skylake-X, Kaby Lake-X, Coffee Lake y Ryzen serie 2000 (Zen+). A la derecha tenemos la puntuación de todos ellos en CPU-Z en rendimiento monohilo, y los números son muy claros. Estas son las conclusiones más importantes que nos dejan:

El Ryzen 5 3600X a 4,5 GHz es más potente que un Core i9 9900KS a 5 GHz.

Un procesador Ryzen 7 3800X a 4,7 GHz puntúa casi igual que un Intel Comet Lake a 5,2 GHz.

El procesador Sunny Cove Core i7 a 3,7 GHz queda un poco por encima del Ryzen 7 3800X a 4,7 GHz.

Como podemos ver es en el último punto en el que queda representado ese enorme salto a nivel de IPC del que estábamos hablando, ya que el chip de Intel tiene un rendimiento monohilo superior al del chip de AMD a pesar de funcionar a 1 GHz menos de frecuencia de reloj.

Es impresionante, pero no debemos caer en el error de pensar que Intel las tiene todas consigo. Los procesadores Sunny Cove en sus versiones de alto rendimiento para escritorio no llegarán, como dijimos, hasta el primer o segundo trimestre de 2020, una fecha que todavía está muy lejos y que deja un margen considerable a AMD para preparar una respuesta.

¿Podrá AMD contestar a Sunny Cove?

La «pregunta del millón», sin duda. Francamente no lo tengo nada claro, sobre todo porque AMD dijo en su momento que su próxima generación de procesadores estará basada en el proceso de 7 nm+ y que centrarán sus esfuerzos en mejorar la eficiencia energética.

Esto no quiere decir que no vayamos a ver mejoras en términos de IPC, pero lo más probable es que acabe siendo un aumento menor, similar al que vimos cuando se produjo el salto de Zen a Zen+. Si esto se confirma Intel volvería a mantener una ventaja clara en rendimiento bruto, pero AMD seguiría contando con una arquitectura muy competitiva, así que no hay nada que temer, la competencia entre ambas se mantendría a pleno rendimiento.

Recordad que para que exista un buen equilibrio en el mercado, algo que nos beneficia a todos como consumidores, es necesario que haya competencia, y eso solo se consigue con productos fuertes e interesantes en todos los bandos (Intel, NVIDIA y AMD).