Tras cinco años desde el cierre forzoso de Seriesyonkis, el juzgado de lo Penal de Murcia ha absuelto del delito contra la propiedad intelectual a los cuatro dueños del antiguo portal de series y películas piratas de habla hispana.

Así pues, los hasta ahora acusados, evitan los cargos «disciplinarios» que pedían un total de dos años de cárcel y 4.200 euros de multa para cada uno de los implicados.

Sin embargo, la resolución ha considerado probado que las páginas alojadas en los distintos dominios de seriesyonkis sólo contenían un catálogo de fichas con la sinopsis de diferentes obras y un foro de discusión, mientras que los contenidos que realmente entraban en conflicto e incumplían la normativa de propiedad intelectual, presentes en estas webs a modo de enlaces y redirecciones, estaban alojados en unos servidores externos.

De esta manera, la responsabilidad final no recaería en los servidores alojados en Sevilla, sino en aquellos «donde terceras personas no identificadas habrían alojado las obras audiovisuales protegidas, optando estos últimos porque la obra no apareciera como visible para cualquier público que la buscara directamente en el megaservidor«.

A estas declaraciones se le suma el hecho de que no consta que ninguno de los cuatro acusados hubiese obtenido ningún tipo de ingreso económico directo derivado del número de descargas de este material protegido, ya que «los ingresos recibidos eran indirectos derivados de la publicidad aparecida en las páginas webs«.

Todo esto ha derivado en que este juzgado dictaminase que «los hechos probados no encajan en el delito contra la propiedad intelectual recogido en el artículo 270 del Código Penal, antes de la reforma operada en julio de 2015«.

Aunque por el momento la sentencia no ha sido en firme, pudiendo todavía la defensa interponer algún recurso o apelación, todo apunta a una victoria (o casi mejor una evitada derrota) para el sector de la piratería.