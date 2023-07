¿Es Denuvo tan malo como lo pintan?

Hablar de Denuvo nos trae a la cabeza, de inmediato, a Thanos, a Cthulhu, a la hidra de siete cabezas y al comercial de la operadora de turno que siempre llama a la hora de la siesta. A todos ellos juntos en una única criatura. Y lo cierto es que no faltan razones para ello pues, con el paso de los años, se ha establecido una relación cuya causalidad tiende a uno, entre su presencia en determinados juegos y una merma más que acusada en el rendimiento de los sistemas que lo sufren ejecutan.

Así, desde su debut hace ya casi 10 años, en 2014, el más popular de los sistemas anticopia, pero cuando lo califico de popular, es imprescindible aclarar que lo es entre las desarrolladoras y distribuidoras, que por alguna razón confían en que Denuvo es una solución efectiva contra la piratería, y que los efectos secundarios que pueda tener su uso en los sistemas de aquellos jugadores que han decidido pasar por caja son, pues eso, daños colaterales (siempre para el usuario, claro), que no se pueden evitar.

Antes de seguir, si no conoces bien en qué consiste Denuvo, te recomiendo que leas este especial, pues sin duda te dará una visión muy completa sobre esta herramienta de gestión de derechos digitales. Y si no lo has sufrido conoces y, por lo tanto, no sabes de sus efectos en los PC de los usuarios, aquí te explicamos ese problema en profundidad, además de mostrarte bastantes casos reales de sus temibles efectos. Y si quieres conocer mi opinión al respecto de las soluciones tecnológicas de Denuvo, basta con decir que lo califiqué como un enemigo más del, entonces recién lanzado, Doom Eternal. Ahora bien, y en esto ya puso el punto Isidro cuando nos explicó los problemas de Denuvo, no todas las implementaciones son iguales, y esto es algo cuya responsabilidad recae sobre el desarrollador del título.

Así las cosas, parece que sus responsables han decidido que ya está bien de ser ellos los que reciben todos los golpes y, según podemos leer en Wccftech, Denuvo pretende demostrar a los usuarios que su software no influye en el rendimiento. El principal problema, según argumentan, es que la ventana temporal de la vida de los juegos en la que éstos emplean su software, los títulos suelen estar bastante menos pulidos que llegado el momento de su retirada, momento en el que ya es común que se hayan publicado parches y mejoras que inciden sustancialmente en su rendimiento.

Así, su objetivo es crear un programa de pruebas que permita a los usuarios valorar una misma versión de los juegos con y sin el software de Denuvo, con el fin de demostrar que al menos parte de los problemas que se suelen achacar al software de la compañía se deben, en realidad, al estado de desarrollo de los juegos. Y es algo que, sobre el papel, suena como una buena idea, aunque seguramente será difícil llevarlo a la práctica y, en todo caso, su alcance geográfico será bastante limitado.

Ahora bien, ya hemos podido ver versiones desprotegidas de juegos cuya distribución comercial incluye el software de Denuvo, de modo que sí que hemos podido valorar dichas diferencias. Así, y siento pensar mal, me cuesta bastante poco pensar que, de llegar a ponerse en práctica este programa, lo haga con implementaciones optimizadas al milímetro. Algo que, como ya nos ha mostrado la experiencia, no es lo más común.