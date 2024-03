Nintendo es ahora la propietaria de los datos de Yuzu, que abarcan Patreon y la telemetría

El fin de Yuzu y Citra (el segundo como consecuencia colateral) estaba casi cantado cuando se conocieron las razones de por qué Nintendo decidió demandar a Tropic Haze, de entre las cuales sobresale el hecho de que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue ejecutado por usuarios de Yuzu una semana antes de su lanzamiento oficial.

Los responsables de Yuzu y Citra no fueron especialmente listos, lo que facilitó la tarea a Nintendo a la hora de demostrar que el primero fue empleado para ejecutar material pirata. Con el fin de los dos emuladores, la Gran N de los videojuegos tiene ahora en su posesión los datos de telemetría de Yuzu y de los contribuidores de Patreon, los cuales según su versión demuestran que dicho software fue usado para ejecutar material pirata, cosa que es imposible de negar cuando se trata de títulos que todavía no han sido comercializados.

Al parecer los responsables de Yuzu decidieron llegar a un acuerdo para evitar ser descubiertos, ya que podrían ser presuntos culpables de infracciones como la de compartir juegos entre ellos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esos hechos no han sido verificados debido al acuerdo extrajudicial, con el que Tropic Haze se ha comprometido a pagar 2,4 millones de dólares a Nintendo, cesar la actividad del desarrollo de Yuzu y Citra y entregar a la compañía material relacionado, que abarca dispositivos, discos duros y los dominios.

Aquí es donde llegamos a la parte más turbia del asunto debido a que Nintendo es ahora la propietaria de los datos de las personas que apoyaron a Yuzu mediante Patreon y de los datos recopilados mediante la telemetría presente en la aplicación, por lo que en cierto modo se puede decir que las personas detrás de Tropic Haze han vendido los datos de sus propios usuarios con el fin de no acabar totalmente achicharrados.

Si el juez da validez al acuerdo y los acontecimientos suceden según lo previsto, las personas que oficialmente formaban parte de la empresa Tropic Haze, que era de responsabilidad limitada (LLC), no asumirán más consecuencias que las acordadas con Nintendo, pero otras sí podrían acabar demandadas sobre todo si se puede demostrar que ejecutaron Tears of the Kingdom o contribuyeron a mejorar su compatibilidad con Yuzu antes de su lanzamiento al mercado, y eso sin contar otros tipos de materiales que puedan ser considerados como piratería de una manera u otra. Viendo lo implacable que es Nintendo a la hora de defender sus propiedades intelectuales, no hace falta ser un lince para adivinar que el abanico de lo que es piratería es muy amplio para la compañía.

Veremos qué decide hacer Nintendo con el material que ha obtenido de Tropic Haze, en especial por las posibles acciones legales que pueda tomar contra otras personas por este tema. La compañía descubrió el pastel infiltrándose en el servidor de Discord de Yuzu, lo que pone en evidencia lo que ya hemos dicho en este artículo: los responsables del emulador no fueron especialmente listos.

Imagen de portada generada con inteligencia artificial.