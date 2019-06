Gracias a una completa filtración hemos podido ver, por fin, al esperado Galaxy Note 10+ en imágenes reales. Sí, habéis leído bien, al final nada de Galaxy Note 10 Pro ni Galaxy Note 10 Plus, Samsung seguirá la tendencia que abrió con los Galaxy S8 y Galaxy S8+.

Qué podemos decir, es un movimiento perfectamente comprensible y totalmente coherente que le permite, además, mantener su línea de smarpthones unificada bajo nombres comerciales que son fáciles de entender y de asimilar para los consumidores.

Echando un ojo a las imágenes filtradas vemos que todo encaja con los renders que el fabricante de fundas Olixar publicó recientemente. Tenemos un frontal con unos bordes de pantalla muy contenidos, una cámara en posición central que ocupa únicamente un pequeño espacio reservada a ella y un diseño limpio con toques minimalistas.

En la parte trasera nos encontramos con una configuración de cámara en posición vertical. Esto permitirá a Samsung montar, en teoría, una batería de mayor capacidad. La imagen es muy borrosa, así que solo puedo distinguir de forma efectiva tres lentes, pero puede que en la zona de la derecha, justo debajo del flash, se encuentre una cuarta actuando como sensor de profundidad.

A nivel de especificaciones seguimos sin cambios. Se espera que el Galaxy Note 10+ y su hermano menor, el Note 10, estén terminados en metal y cristal, que cuenten con una pantalla Dynamic Amoled de 6,75 y 6,25 pulgadas respectivamente, que vengan con un SoC Snapdragon 855 o Exynos 9825 (este último para toda Europa) y que estén configurados, como mínimo, con 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento.

La presentación de ambos terminales se espera para el día 7 de agosto, pero no sabemos si su disponibilidad será inmediata o si por el contrario se retrasará unos días, o quizá unas semanas. En cualquier caso lo importante es que, como en otras ocasiones, Samsung estará preparada para adelantarse al iPhone 11 de Apple, un smartphone que será anunciado en septiembre pero que no tendrá disponibilidad real hasta octubre.

No podemos terminar sin hablar de un tema importante, el precio de esta nueva generación. Todavía no tenemos información oficial, todo parece indicar que el modelo estándar costará 1.099 euros en su versión de 128 GB, mientras que el Galaxy Note 10+ subirá hasta los 1.199 euros.

Here is the first look at the Samsung Galaxy Note 10+ It’ll be called the Galaxy Note 10+ and not the Note 10 Pro as previous rumors have suggested. https://t.co/YBqM4qZ6i3 pic.twitter.com/WwEClducEk

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) 28 de junio de 2019