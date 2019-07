Red Dead Redemption 2 para PC aparece en la web Rockstar Social Club

Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, la versión de Red Dead Redemption 2 para PC está en desarrollo y su lanzamiento es solo cuestión de tiempo.

Sé que Rockstar se ha mostrado esquiva a la hora de hablar de este tema, pero durante los últimos meses hemos visto tantas filtraciones y tantos listados prematuros que prácticamente podemos dar por confirmada la versión de Red Dead Redemption 2 para PC.

¿Tienes dudas todavía? Pues no deberías, el propio Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, dijo que no hay nada que impida la llegada de dicho juego a compatibles, y hoy hemos podido confirmar la existencia de una referencia a los logros de Red Dead Redemption 2 para PC en el código de la web Rockstar Social Club.

Varios ex-trabajadores de Rockstar también han confirmado a través de sus perfiles profesionales que han participado en el desarrollo de Red Dead Redemption 2 para PC, y MediaMarkt listó dicho juego como un lanzamiento estimado para finales de este año, así que la conclusión que podemos sacar es clara, antes o después lo veremos en compatibles.

Por desgracia no tenemos todavía una fecha definitiva de lanzamiento, pero teniendo en cuenta que la versión de GTA V para PC tardó un año y medio en llegar es probable que no lo veamos hasta finales de 2019.

Sin embargo, las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos creen que lo más probable sería un lanzamiento a finales de año, ya que permitiría a Rockstar aprovechar la campaña navideña, pero otros piensan que el conocido estudio podría optar por posponer su lanzamiento a finales de 2020 para hacer un lanzamiento simultáneo que coincida con la llegada de las consolas de nueva generación, PS5 y Xbox Scarlett.

Ambas puertas están abiertas de momento, y no podemos inclinarnos hacia ninguna de ellas. Si te preguntas qué PC vas a necesitar para moverlo no te preocupes, es un juego que ha sido desarrollado para la presente generación de consolas, y viendo la optimización que tuvo GTA V las perspectivas son bastante buenas.

En principio cualquier equipo actual con un procesador de cuatro núcleos tipo Core i5 serie 4000 o Ryzen 3 1200, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GTX 970 o Radeon R29 290 debería ser capaz de moverlo sin problemas en 1080p con calidad alta o muy alta.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:»Accomplishments»

You can search for «RDR2_PC» in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r

— JakoMako51 (@JakoMako51) 4 de julio de 2019