La arquitectura Comet Lake será la sucesora de la actual Coffee Lake Refresh, y el Core i9 10900KF será su máximo exponente. Gracias a la filtración de una supuesta diapositiva de Intel hemos podido ver un listado completo de los procesadores que darán forma a esa nueva generación, y ese es el modelo que posiciona en lo más alto.

Aunque estamos ante una nueva generación de procesadores los cambios son, si nos ponemos estrictos, bastante modestos. Intel introducirá novedades, pero no serán tan grandes como las que veremos con la llegada de Ice Lake, una arquitectura que supondrá el salto al proceso de 10 nm y que dará vida a Sunny Cove, la que promete ser la verdadera revolución del gigante del chip para los próximos años.

Como habréis podido imaginar esto quiere decir que los procesadores Comet Lake estarán fabricados en proceso de 14 nm+++ (ese «+» extra se usa para indicar que es una mejora sobre el proceso de 14 nm++). Esto se deja notar en los TDPs que vemos listados en la imagen adjunta, ya que en general no hay cambios frente a los Core 9000, salvo en el caso de los Core i9 10900KF, que tienen un TDP de 105 vatios, 10 vatios más que el Core i9 9900K, un aumento que se justifica de sobra por el incremento del máximo de núcleos e hilos, que sube a un total de 10 núcleos y 20 hilos, y unas elevadas frecuencias de trabajo

Core i9 10900KF: mayor rendimiento y nueva plataforma

La llegada de los procesadores Core serie 10000 está prevista para finales de este año y principios del año que viene. No tenemos una fecha concreta, pero es posible que Intel opte por acelerar sus planes tras ver el nivel que ha alcanzado AMD con sus procesadores Ryzen 3000. Es cierto que al final han quedado un poco por debajo de lo esperado, sobre todo en rendimiento monohilo, pero ofrecen un excelente valor en relación calidad-precio.

A nivel de IPC no esperamos cambios drásticos en los Core serie 10000, así que en general cabe pensar en un desempeño prácticamente idéntico al de los Core serie 9000 con la misma cantidad de núcleos, caché y frecuencias de trabajo. Sin embargo, el Core i9 10900KF marcará un salto claro en multihilo gracias a sus 10 núcleos y 20 hilos, cifras que superan de forma notable al máximo de 8 núcleos y 16 hilos del Core i9 9900K.

Dado que la mayoría de las aplicaciones y juegos actuales no escalan de forma óptima en procesadores de más de seis núcleos es evidente que ese Core i9 10900KF no empezará a mostrar su potencial real hasta dentro de unos años, algo que, de hecho, ya ocurre con procesadores tan veteranos como los Core i7 5960X o los Ryzen 7 1800X. En cualquier caso puede ser una opción interesante para los que busquen un chip con un IPC muy alto y no quieran renunciar a un elevado potencial multihilo, necesario para asegurar una larga vida útil.

Mirando con detenimiento el listado debo decir que me descolocan un poco algunas referencias a la memoria caché integrada. Por ejemplo, no tiene sentido que un Core i3 10100 venga con 7 MB y un Core i3 10300 venga con 9 MB de caché, ya que ambos tienen el mismo número de núcleos e hilos. Puede que sea una errata, de hecho es la única explicación sensata que se me ocurre ahora mismo.

También podemos ver que se hace una referencia expresa a una nueva plataforma con socket LGA1159, lo que significa que los Core serie 10000 no funcionarán en las placas base actuales con socket LGA1151 y chipset serie 300. Habrá que cambiar de placa base si queremos montar un Intel Core de décima generación. La retrocompatibilidad siempre ha sido uno de los grandes problemas que ha arrastrado el gigante del chip, y parece que la situación no va a cambiar, por desgracia.

Los cuatro núcleos y ocho hilos son la nueva gama baja

Cuando se produjo el debut de los Core serie 8000 vimos cambios importantes que marcaron un punto de inflexión claro. Los Core i3 dejaron de tener dos núcleos y cuatro hilos para pasar a montar cuatro núcleos, los Core i5 pasaron de tener cuatro núcleos a sumar seis núcleos, y los Core i7 pasaron de los cuatro núcleos y ocho hilos a los seis núcleos y doce hilos.

Fue una sacudida importante que afectó de forma notable a las generaciones anteriores. Los Core i5 serie 7000 quedaron asimilados a los Core i3 8000, y los Core i7 serie 7000 posicionaron por debajo de los Core i5 8000. Con los Core serie 9000 no se produjo un movimiento tan grande porque solo hubo variación de núcleos en los Core i7 9000, que pasaron a tener ocho núcleos y ocho hilos, y en los Core i9 9000, que subieron a 8 núcleos y 16 hilos.

Pues bien, la llegada de los Core serie 10000 va a suponer un cambio muy grande ya que:

Los Core i3 10000 tendrán cuatro núcleos y ocho hilo s, los mismos que un Core i7 7700K.

s, los mismos que un Core i7 7700K. Los Core i5 10000 subirán a seis núcleos y doce hilos, el mismo nivel que tiene un Core i7 8700K.

el mismo nivel que tiene un Core i7 8700K. Los Core i7 10000 tendrán ocho núcleos y dieciséis hilos , los mismos que el Core i9 9900K.

, los mismos que el Core i9 9900K. Por último tenemos el Core i9 10900KF, y sus variantes Core i9 10800F yy Core i9 10900F, que tendrán diez núcleos y veinte hilos.

Esa sencilla comparativa nos permite entender el cambio que va a suponer a nivel de gamas la llegada de los Core serie 10000 de Intel. Lo que hasta hace nada se podía considerar todavía como gama media pasará a ser gama baja, y lo que hoy es gama alta quedará encuadrado como gama media.

No podemos terminar sin hablar de los precios. Como podemos ver en el cuadro los Core i3 serie 10000 partirán desde los 129 dólares, los Core i5 serie 10000 tendrán un precio base de 179 dólares, los Core i7 serie 10000 se podrán comprar desde 339 dólares, y los Core i9 serie 10000 estarán disponibles desde 409 dólares. Son cifras bastante atractivas, sobre todo teniendo en cuenta, como dijimos, que Intel ha sido capaz de mantener, de momento, la corona del rendimiento bruto en monohilo.

Si se confirma todo lo que hemos visto en este artículo no hay duda de que veremos una competencia feroz entre Intel y AMD, algo que, obviamente, no habría sido posible sin las tres generaciones de procesadores Ryzen que han llegado al mercado. No importa cual de las dos compañías sea tu favorita, Ryzen ha hecho mucho bien al mercado, solo tienes que comparar los saltos que hemos vivido y la evolución de los precios para darte cuenta de ello.