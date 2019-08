Cinco series refrescantes para pasar este agosto (y dónde verlas)

Estamos en pleno agosto, al menos en España sobra sol y calor y como formas de refrescarse hay muchas, te proponemos una de las más relajadas y entretenidas: pegarte un maratón con algunas de las series más refrescantes que encontrarás en los servicios de streaming más conocidos por estos lares. Te traemos novedades, pero también series con un poco más de recorrido. Lo importante es que sean… refrescantes, sí; cada una a su manera. Y buenas, claro.

Black Sails

Si disfrutas del calor, de tostarte en la playa como si fueses un espeto y además te va la aventura, no te puedes perder Black Sails, una serie que se atreve a mezclar personajes históricos en lo que en realidad es una precuela de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson… solo para adultos, eso sí. Black Sails concluyó en 2017 con su cuarta temporada y puede ver la serie entera en Netflix.

Es refrescante por… Porque nunca se ha rodado una serie con la sensación marítima de esta, porque es una serie intensa y porque el atrevimiento lo merece.

The Boys

Si el calor te es indiferente, si te da igual ocho que ochenta, tienes que conocer a Butcher. Él es como tú y cuando se junta con sus colegas, son The Boys. Y están muy enfadados, porque una cosa es tener superpoderes, y otra utilizarlos para hacer el gañán, en el mal sentido de la palabra. *The Boys* es la serie revelación del verano y su primera temporada la tienes en Amazon Prime Video.

Es refrescante por… Por todo. Conste que nos gusta el género de los superhéroes, el Universo Marvel, el de DC, las mil y una series que van sacando… Pero todo tiene un límite.

Lo que hacemos en las sombras

Si odias el calor y eres una de esas personas que se pasan el verano a cubierto anhelando que vuelva el frío, abraza Lo que hacemos en las sombras. Es la continuación de una película muy especial que salió hace unos años, y que regresa de entre los muertos para amenizarte la velada. Vela sin prejuicios, de noche a ser posible. La primera temporada de *Lo que hacemos en las sombras* te aguarda en HBO.

Es refrescante por… Algo similar al caso anterior: a veces es conveniente darle una vuelta a lo de siempre, y el género de lo sobrenatural lo agradece cuando se hace bien.

The Terror

Si simplemente tienes demasiado calor, la solución es The Terror. Lo único que se precisa de tu parte es un poco de empatía, que intentes hacerte una idea de cómo habría sido embarcarte en el viaje de exploración británico de la Antártida a mediados del siglo XIX conocido como la expedición perdida de Franklin. Spoiler alert: hubiera sido malo. Vete a Amazon Prime Video para verla.

Es refrescante por… Estás en el Ártico, es el siglo XIX y como ya te imaginas, la cosa se va a torcer. ¿Hacen falta más razones?



You vs the Wild

Por último, si disfrutas del calor pero solo a ratos, te gustan el mar y la montaña, pero solo de vez en cuando… You vs the Wild te va a venir bien. Lo han traducido como Sobrevivir es el reto y lo mejor de todo es que no serás tú quien se la juegue, pero sí quien decida cómo jugársela. De la jungla al pico nevando, pasando por lo profundo del desierto o la ciénaga insondable, Bear Grylls te lleva. La primera temporada de *You vs the Wild** está en Netflix.

Es refrescante por… Está costando que la mecánica de «elige tu propia aventura» cuaje en historias interpretadas por personas reales, pero el formato elegido lo resuelve bastante bien. Muy entretenido.