Windows 10 supera el 50% de cuota por primera vez

Windows 10 sigue ganando terreno y por primera vez ha superado el 50% de cuota de mercado en el escritorio informático, de acuerdo con los datos de agosto de la firma de análisis Netmarketshare.

Desde que en diciembre de 2018 Windows 10 superó a Windows 7 la tendencia al alza se ha incrementado especialmente los últimos meses. La disponibilidad general de Windows 10 May 2019 Update con el atractivo de una mejora general en estabilidad, la entrada en los últimos seis meses de soporte técnico de Windows 7, las migraciones empresariales que están en marcha y los millones de equipos OEMs con Windows 10 preinstalado (la única opción que ofrece Microsoft), están detrás de esta subida que tras finalizar agosto se sitúa en el 50,99%.

La duda sigue siendo si de aquí a enero cuando finalice el soporte oficial de Windows 7, Windows 10 habrá crecido lo suficiente para evitar otro «caso Windows XP». La cuota de Windows 7 (30,34%) es todavía altísima y se extiende en el mercado de consumo y en el de empresas.

Ya hemos comentado que hay funciones y características novedosas en Windows 10 como para recomendar una actualización, pero también otros aspectos menos positivos (interfaz, Modern UI, recopilación de datos, bloatware, actualizaciones fallidas….) que no han terminado de gustar a un buen grupo de usuarios que sigue prefiriendo un sistema tan solvente como Windows 7. En todo caso, la tendencia es clara y se está acentuando:

Por lo demás, Windows 8.1 sigue perdiendo mercado igual que Windows 7 y entre todos, permiten que Microsoft controle el 87% del escritorio. Las alternativas son pocas. Apple vuelve a crecer hasta el 9,68% fruto de la mejora de ventas tras las últimas actualizaciones de su línea Mac.

El tercero en discordia, Linux, pierde de nuevo el 2% de cuota (1,72%) y no aprovecha ni el desastrosos despliegue de las actualizaciones de Windows 10 en 2018 ni el final del soporte de Windows 7. Y anda que no hay distribuciones o posibilidades de usarlo junto a Windows en el mismo equipo para preparar una transición que no acaba de llegar.

Otro Linux que Netmarketshare separa del general es Chrome OS. A pesar de ser capaz de superar a Windows en algunos nichos de mercado como el educativo de varios países, en el global tiene una cuota testimonial del 0,36%.