A Hat in Time, uno de los mejores juegos de plataformas de los últimos años, ya está disponible para Nintendo Switch. Y no es un lanzamiento menor, por todo lo que ello conlleva.

Hace unas horas que os hablábamos de las cifras de ventas de las consolas de la actual generación, con la híbrida de Nintendo como la que más despuntaba en los últimos meses. La razón, que a diferencia de PlayStation 4 y Xbox One, Switch todavía tiene mucho recorrido por delante, más con la nueva versión Lite recién llegada al mercado.

La razón de fondo, sin embargo, son todos los juegos que se están lanzando para la consola de Nintendo, y dejando a un lado sus exclusividades, las que más interés atraen, lo que está recibiendo son títulos que triunfaron tiempo antes en otras plataformas. Algo que a muchos de los usuarios de Nintendo Switch les da igual, porque no los han jugado y ahora tendrán la oportunidad de hacerlo.

Entre todos esos juegos los hay más y menos destacados, pero el caso de A Hat in Time es especialmente significativo, a pesar de haberse anunciado hace más de un año. Por varios motivos. El primero, que tras su lanzamiento en 2017 para PC (Windows, Mac) y PlayStation 4 y Xbox One, el estudio descartó llevarlo a Switch por imposibilidad técnica.

A Hat in Time fue creado utilizando Unreal Engine 3, la versión anterior de este motor gráfico, menos flexible que la actual y que según los desarrolladores del juego, hacía del porte algo imposible de llevar a cabo. Pero la tecnología tiene estas cosas y después de aquellas declaraciones iniciales se pusieron manos a la obra y lo consiguieron, aun cuando se comenta que el resultado final no es tan brillante como el visto en otras plataformas.

Sea como fuere, hay un segundo motivo para que la llegada de A Hat in Time a Nintendo Switch sea de especial interés, y no es otro que su propia naturaleza, la de un título de plataformas clásicas que ha mamado de la saga Mario como pocos, para bien, y su lugar es Nintendo. Porque no hay muchos estudios que se atrevan a lanzar material de este tipo, en el que la compañía de Kioto tiene el aval de maestros del género. Yooka-Laylee sería, quizás, otro ejemplo similar, aunque tirando más hacia Banjo-Kazooie.

A Hat in Time llega a Nintendo Switch tanto en formato físico (incluyendo el primer DLC) como en digital a través de la eShop, donde más adelante aparecerá el segundo DLC de los dos únicos disponibles hasta el momento.