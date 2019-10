Capcom tiene interés en resucitar viejas franquicias, ¿cuál te gustaría ver de vuelta?

Dice el refrán que gallina vieja hace buen caldo, y como todo dicho que ha sobrevivido hasta nuestros días, su valor reside en que se puede aplicar a mucho más de lo que da a entender. Por ejemplo, se puede aplicar al mundo de la música, en el que los nuevos artistas siguen haciendo versiones de clásicos; se puede aplicar también al mundo del cine, donde no paran de reavivar las glorias de antaño con los medios de hoy…; y, por supuesto, se puede aplicar y de hecho se aplica, al mundo de los videojuegos. Y si hablamos de videojuegos, Capcom es uno de los nombres de oro de la industria, con franquicias en su haber realmente carismáticas, algunas de las cuales llevan cubiertas por la manta del olvido desde hace mucho tiempo.

Resulta, además, que a Capcom le ha ido muy bien con las que ha ido rescatando, ya sea porque los intentos de reinvención de las mismas no han tenido el éxito esperado, porque aun teniéndolo no han alcanzado las cotas de calidad de los originales, porque las nuevas IP tampoco han funcionado como deberían… O porque, simplemente, la nostalgia tira demasiado. A ello hay que sumarle que la compañía japonesa ha sabido reciclar con esmero algunas de las más memorables, y para muestra dos botones, uno de cada: Resident Evil 2, que llegamos a ensalzar como el mejor remake de la historia; o Devil May Cry 5, con el que también reconocimos la nueva altura a la que ponía el listón la firma de Osaka. Y no han sido los únicos, a decir verdad.

¿A qué viene todo esto? A que Capcom ha presentado su informe anual en el que hace repaso de lo que ha ido bien y no tan bien, y dentro del primero grupo están los títulos citados y alguno más, como por ejemplo Monster Hunter World, por lo que la compañía está considerando «despertar propiedades intelectuales latentes«, según recogen en The Next Web. La cuestión es con cuáles se atreverán a dar el paso y cómo lo harán, si en la forma de remake o de continuación, aunque las hay que admiten las dos fórmulas. En la publicación se lanzan a proponer su favoritas a ser rescatadas, incluyendo Dino Crisis, Darkstalkers, God Hand o Breath of Fire. Y como no podía ser de otra manera, la comunidad ha hecho lo propio vía Twitter.

Así pues, a la espera de ver qué se cuece en Capcom, os trasladamos la pregunta: ¿qué franquicias de Capcom os gustaría volver a ver en activo? Personalmente, y aun cuando he utilizado como imagen de cabecera un recreación del clásico Ghosts’n Goblins, me iría por Zack & Wiki: Quest for Barbaros’ Treasure, un título hecho por y para Wii cuya adaptación a otro formato de juego es sin duda delicada, pero que a diferencia de nombres con más años a sus espaldas y con más carga emocional que originalidad, aportó y creo que aportaría un desafío de lo más interesante tanto para los creadores como para los jugadores. De lo mejor que salió para Wii, por cierto, y salieron muchas cosas muy buenas.