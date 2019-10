Overwatch 2 y Diablo 4 serán anunciados en la BlizzCon 2019

Blizzard, la conocida desarrolladora de videojuegos propiedad de Diablo, World of Warcraft y Overwatch, podría estar preparando para la BlizzCon 2019 (su propia conferencia) una batería de juegos, entre los que se incluirían Overwatch 2, Diablo 4 y Diablo 2 Remastered.

Sobre la remasterización de Diablo 2 se lleva tiempo hablando y no sería sorprendente que Blizzard lo muestrara en la BlizzCon 2019, sin embargo, la remasterización de Warcraft III parece haber quedado en el limbo. Aparte de Diablo 4, del que surgen rumores desde hace tiempo, la presentación de Overwatch 2 sí sería una sorpresa, ya que el juego original todavía sigue gozando de un alto nivel de popularidad, si bien también han aparecido rumores sobre su presentación en el mencionado evento, que se celebraría entre los días 1 y 3 de noviembre.

El streamer Metro señala algunas de las cosas de Overwatch 2 que podría mostrar Blizzard en la BlizzCon, como un clip cinematográfico corto y el nuevo logo del juego. No se descarta que se presente una versión jugable del título, pero de momento parece que eso no será así. La versión inicial podría tener los modos de juego de “jugador contra el entorno” y “jugador contra jugador”. Además, contará con un “sistema de nivelado” que afectará en la forma en que se puede jugar con el héroe seleccionado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que toda esta información no son más que rumores.

Overwatch 2 is very much real and will be announced at Blizzcon after the short cinematic. — Metro (@Metro_OW) 18 de octubre de 2019

Overwatch 2 will be PvE AND PvP. — Metro (@Metro_OW) 18 de octubre de 2019

Overwatch se ha convertido en uno de los shooters multijugador más exitosos de la década, basando las partidas en combates que se disputan por equipos 6 de componentes y pudiendo elegir entre distintos héroes que tienen diferentes características y que están clasificados en tres clases: daño, tanque y apoyo. Si bien ha conseguido tener mucho éxito y hasta no resulta extraño verlo en las listas de los mejores videojuegos de todos los tiempos, no son pocas las voces que señalan que sus méritos se los tendría que haber llevado otro título de características similares y muy anterior.