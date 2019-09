Una nueva filtración confirma la fecha de lanzamiento de The Last of US Part II

Pocos títulos se esperan con más ganas que The Last of US Part II, la secuela de uno de los mayores éxitos que disfrutasen los usuarios de PlayStation 3 primero, PlayStation 4 después, y muy probablemente el lanzamiento más importante que reciba esta última en su etapa de despedida, aunque el juego también llegará a la futura PlayStation 5.

Con semejante background, pues, no es de extrañar el hype en torno a The Last of Us Part II sea mayúsculo y que tanto los rumores como las filtraciones se hayan sucedido prácticamente desde que fuese anunciado, retrasos incluidos. Así, las voces que apuntaban a este mismo año para el regreso de este survival horror hayan ido actualizándose con el tiempo. No será este año, pero tampoco habrá que esperar mucho más.

The Last of US Part II llegará el próximo 28 de febrero de 2020, según confirman hasta el momento dos filtraciones. La última, una tienda sueca especializada en videojuegos que además adelanta las diferentes ediciones que saldrán a la venta del título de Naughty Dog y Sony en formato físico: estándar, especial y coleccionista, como es de suponer, con precios muy in crescendo.

De acuerdo a esta información la edición corriente costará 70 euros, la especial 90 euros y la de coleccionista la friolera de 250 euros. De los contenidos adicionales que incluirán las dos últimas, sin embargo, no se ha detallado nada en particular, pero por la relevancia del lanzamiento deberían compensar a los más fanáticos.

En todo caso la espera para saber más va a ser corta, y es que Sony celebrará el evento State of Play el 24 de septiembre, es decir, el martes que viene, y The Last of Us Part II será sin duda uno de los protagonistas de la velada. Mientras tanto, os dejamos con el gameplay que se publicó en el pasado E3 y que ya acumula más de 14 millones de reproducciones.