Disney matiza: descarga ilimitada, mientras esté en catálogo

Hace un par de días que os contamos que Disney+ permitirá descargar contenidos de forma ilimitada, incluyendo en ese «ilimitado» la posibilidad de guardar para su visionado sin conexión de manera imperecedera todo lo descargado, fuese material de la propia Disney o de terceros. Pero no va a ser así, según se ha afanado en matizar la compañía tras la confusión creada en primer lugar por el CEO de Disney Bob Iger.

Cabe señalar que esa descarga ilimitada y sin fecha de caducidad, ya se dijo, solo se mantendría mientras el usuario siguiese pagando la suscripción, como por otra parte es normal. Y esto sí será así, siempre que el contenido no desaparezca de la plataforma. Por lo tanto, el ejemplo que os dábamos con que «si The Matrix es incluida en el catálogo de Disney+ y es retirada después de un tiempo, los usuarios que hayan descargado la película podrán seguir viéndola», no es cierto. Lo cual también es de cajón, dicho sea de paso.

No obstante, las palabras de Iger no dieron a entender eso en un primer momento y ya había mucha gente frotándose las manos para descargar toneladas de material y guardarlo en disco para los restos, razón por la que en The Verge se pusieron en contacto con Disney y… La aclaración es que cabía esperar: cuando el título deje de estar disponible en Disney+, la descarga se eliminará automáticamente. Que es lo mismo que pasa en cualquier otro servicio de vídeo bajo demanda que permite descargas para ver offline.

Ahora bien, el contenido propio de Disney, léase sus clásicos de animación, Star Wars, Marvel, Pixar, etc., ¿estará siempre disponible en la plataforma? Pues en principio sí, pero no todo lo exclusivo que ofrecerá Disney+ es de Disney. Se ha hablado mucho de cómo Disney no está renovando contratos con servicios de la competencia como Netflix o HBO para mostrar sus producciones, pero siempre hay excepciones.

Está el caso de Amazon Prime Video en Latinoamérica, que podrá seguir disfrutando de películas de Disney a lo largo de 2020, ya que Disney+ no llegará a ese mercado hasta 2021; y está el caso de contenidos de terceros que ha adquirido Disney por un tiempo limitado, las cuales muy posiblemente se podrán ver en otros sitios pasado el periodo de exclusividad.

La cuestión de fondo, sin embargo, es que la opción de descarga se suele aplicar únicamente a dispositivos móviles, donde por lo general el espacio de almacenamiento es finito, así que, ¿quién quiere llenarse el disco a lo bestia con estas cosas?