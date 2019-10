El lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare se produjo el pasado 25 de octubre. Como estaba previsto se ha convertido en uno de los juegos más importantes de Activision Blizzard y de momento está recibiendo unas críticas bastante buenas, pero la versión para PC ha generado una cierta polémica por obligar al usuario a estar siempre online.

No importa si solo quieres jugar el modo campaña, Call of Duty: Modern Warfare te obliga a estar conectado a Internet si lo juegas en compatibles, algo que, sin embargo, no ocurre con la versión para consolas. Si quieres jugar la campaña en PS4 y Xbox One y no dispones de conexión a Internet no pasa nada, introduce el disco, completa el proceso de instalación y listo, a jugar.

Esta no es la primera vez que nos encontramos con un juego que obliga a estar siempre conectados a Internet si queremos disfrutarlo en PC, pero que no hace lo mismo en consolas. Esa discriminación no es nueva, de hecho uno de los casos más polémicos se vivió precisamente con uno de los lanzamientos más importantes de Blizzard, Diablo III, que al contrario de lo que ocurría con Diablo II no permite jugar en modo offline.

Activision Blizzard no ha explicado por qué han tomado esta decisión, pero creo que lo más probable es que hayan optado por integrar en el juego un DRM bastante «fuerte» que se apoya en un modo siempre online para trabajar de forma correcta. Dicho de otra forma, han intentado por todos los medios evitar la piratería de Call of Duty: Modern Warfare, aunque ello suponga eliminar la posibilidad de jugar a la campaña sin conexión a Internet.

En lo personal debo decir que soy contrario a este tipo de comportamientos, creo que no son para nada positivos y que al final acaban perjudicando al usuario, sobre todo cuando nos encontramos en esa primera etapa de lanzamiento en la que los servidores suelen estar saturados y la experiencia de juego online es inestable. Con un modo offline los jugadores que quieran disfrutar de la campaña pueden hacerlo sin problemas, cosa que no ocurre si se fuerza ese modo siempre conectado.

Por lo que respecta al rendimiento del juego ya os contamos que está bastante bien optimizado y que basta con un PC de gama media para poder jugarlo en condiciones óptimas. Si tenéis dudas sobre qué PC necesitas para jugarlo en 1080p, 1440p y 2160p echa un vistazo a este artículo, encontrarás toda la información que necesitas.