Diablo IV será un juego siempre online, no podrás jugar sin Internet

La presentación de Diablo IV no nos cogió por sorpresa, pero consiguió dejarnos con la boca abierta. Blizzard ha cumplido con las expectativas que había generado y ha dado forma a un título que recupera y potencia la esencia de Diablo II, aunque por desgracia no tendrá un modo offline, solo podremos jugarlo online.

Con el paso de los años y el avance de Internet los juegos «siempre online» han pasado de ser una rareza a convertirse casi en una tendencia. Recuerdo a la perfección que el modo offline de Diablo II me permitió disfrutar de una experiencia tranquila en mis inicios con el juego y disfrutar de la campaña sin prisas. Con Diablo III se introdujo el modo siempre online, algo problemático en su primera etapa debido a la gran concurrencia de jugadores y a la inestabilidad de los servidores.

El enfoque de Diablo IV como un juego siempre online es un movimiento totalmente comprensible, de hecho como hemos comentado ya se produjo esa transición con Diablo III, ¿pero por qué ha tomado Blizzard esa decisión? Una pregunta interesante que podemos llevar un paso más allá: ¿por qué las grandes desarrolladoras de videojuegos han planteado los desarrollos actuales alrededor de la idea del modo siempre en línea?

La decisión de Blizzard está relacionada con uno de los pilares básicos del juego. Diablo IV será un juego siempre online porque se plantea como un título de tipo mundo abierto cambiante y con un marcado carácter multijugador. Esa es la razón principal, pero no es la única. Exigir que el jugador esté siempre en línea ayuda a controlar mejor la evolución del juego, contribuye a luchar contra las trampas y la piratería y facilita la integración de un sistema de botín más inteligente.

No nos hemos olvidado de responder a la segunda pregunta, tranquilos, aunque lo que hemos dicho en el párrafo anterior nos sirve casi de forma directa. Las grandes desarrolladoras del sector se centran en lanzar títulos que obligan al jugador a estar online porque permiten ofrecer una experiencia más controlada y luchar contra las trampas y la piratería. Call of Duty Modern Warfare ha sido uno de los ejemplos más recientes, aunque solo en PC, y sí, esto tiene un lado positivo y un lado negativo, pero está claro que es el futuro de la industria y que no tenemos más remedio que aceptarlo.

Volviendo a Diablo IV no tenemos fecha de lanzamiento, pero viendo su estado de desarrollo me inclino a pensar que debería llegar en algún momento de 2020.