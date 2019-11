Intel se alía con MediaTek para llevar el 5G al PC en 2021

Cuando Intel vendió su división de módems para smartphones Apple parecía que la compañía con sede en Santa Clara había tirado la toalla, sin embargo, ahora todo apunta a que tenía en mente otra estrategia: llevar el 5G a los ordenadores personales “de toda la vida”.

El 5G está llamado a ser el futuro de Internet e Intel lo sabe, así que para implementar dicha tecnología en los ordenadores personales ha decidido aliarse con MediaTek, que se encargará de suministrar módems 5G para portátiles y otros formatos de ordenadores x86 con el fin de crear dispositivos “siempre conectados”. MediaTek se encargará de desarrollar y suministrar la tecnología, mientras que Intel definirá las especificaciones de la solución 5G, proporcionará optimización, validará diseños y prestará el soporte necesario para integrar los módems en los ordenadores.

Sin embargo, parece que habrá que esperar para ver los primeros resultados de esta reciente alianza, ya que se espera que los frutos no lleguen hasta el año 2021, siendo Dell y HP los primeros OEM que incorporarán dicha tecnología. Por otro lado, Intel también está trabajando con Fibocom para producir módems 5G en formato M.2, el cual en la actualidad es muy utilizado para las unidades SSD modernas, con el fin de ofrecer una experiencia optimizada con los procesadores Intel Core.

Estos movimientos por parte de Intel no tendrían que sorprender si se tiene en cuenta que esta corporación todavía mantiene un fuerte dominio en el sector de los portátiles, que no han parado de seguir miniaturizándose a pesar de que las ventas no siempre acompañen. Pese a todo, los portátiles x86 siguen siendo una herramienta muy extendida y demandada, lo que unido a la expansión del 5G invitan a Intel a mover ficha para no empezar a perder terreno en un sector que domina casi con mano de hierro desde hace más de década y media.

¿A qué viene el deshacerse de su propia división de módems para móviles para luego aliarse con MediaTek? Al parecer Intel habría intentado ahorrar recursos económicos externalizando la fabricación de un componente a otra compañía, algo a lo que suma la carrera por conquistar tecnológicamente los portátiles del futuro, cosa para la que Qualcomm ha empezado a mover ficha con chipsets para portátiles económicos.