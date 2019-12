Kotaku: Xbox Scarlett «Mini» también está en desarrollo

La Xbox Scarlett «Mini», la versión económica de la consola de nueva generación de Microsoft, también estaría en desarrollo de acuerdo con un artículo de Kotaku donde cita como fuente a «cuatro personas informadas sobre los planes de la compañía».

Mucho antes de que Microsoft confirmara el «Proyecto Scarlett», la rumorología de Internet hablaba del desarrollo de dos versiones diferentes con nombres en clave «Anaconda» y «Lockhart». Microsoft, en junio, solo anunció la primera, una consola de videojuegos de gama alta que sucedería a la actual Xbox One X y que ofrecería juegos con resoluciones nativas 4K y 60 cuadros por segundo.

En aquellos momentos y aunque Microsoft no habló de ello específicamente, algunos gurús explicaron que el desarrollo de una segunda consola se había cancelado por completo, para no tener que obligar a los desarrolladores a optimizar los juegos para varias máquinas o para que el modelo más barato no canibalizara las ventas de la versión superior.

Kotaku resucita ahora esa Xbox Scarlett «Mini». Una versión que rebajaría las prestaciones del nuevo modelo que conocemos, no ofrecería unidades ópticas, estaría más enfocada al streaming, garantizaría la ejecución de juegos a 1440p a 60 fps y sería bastante más económica. Mientras que «Anaconda» sería la sucesora de Xbox One X, «Lockhart» sería el relevo de la Xbox One S.

¿Tiene sentido una Xbox Scarlett «Mini»?

Para nosotros sí. Lockhart puede ser promocionada en gran medida para el servicio de juego en streaming xCloud y la suscripción a Xbox Game Pass, que permite a los usuarios acceder a una gran biblioteca de juegos. Ambos servicios encajan perfectamente con una consola económica y sin discos, y no sería la primera vez porque Microsoft ya ha utilizado Xbox Game Pass con la versión solo digital de Xbox One S.

Todo está en el aire. Microsoft solo ha anunciado oficialmente la primera consola, pero no ha descartado la segunda y más económica. Lo que sí sabemos es la promesa de Phil Spencer para la nueva generación de consolas: «no volveremos a cometer los errores de la Xbox One. No estaremos fuera de posición ni en potencia ni en precio», aseguró el jefe de Xbox pensando en el error estratégico que la ha dejado muy por detrás de PS4 en ventas.

Kotaku habla en el artículo de otro punto interesante. Las conversaciones entre los equipos de PlayStation y Xbox ante la preocupación por Google Stadia. Ambos equipos estaban «aterrorizados» por la entrada del gigante de Internet en el espacio de los videojuegos después de que comenzaron a circular rumores a principios de 2018. Sin embargo, el lanzamiento de Stadia y su problemática muestra que la amenaza de Google se había exagerado. La próxima generación de consolas seguirá siendo una batalla entre Sony, Microsoft y Nintendo. Cuando Google mejore Stadia, como esperamos, veremos.