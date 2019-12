Nuestros lectores hablan: ¿a qué vas a jugar este fin de semana?

Tenemos por delante un fin de semana bastante largo con varios días festivos en parte de España, y gracias a ello vamos a poder aprovechar para jugar durante más tiempo a nuestros juegos favoritos. Es un buen momento para desempolvar aquellos que dejamos aparcados porque requerían de varias horas para poder avanzar, o para terminar varios juegos de pocas horas de duración en un mismo día.

En mi caso no voy a tener, por desgracia, demasiado tiempo libre, pero aprovecharé los ratos que tenga para distribuirlo entre todos los títulos triple A que tengo pendientes ahora mismo. Uno de los que más ganas tengo de terminar es Metro Exodus, un título que a nivel gráfico y de diseño me ha gustado pero que no me ha terminado de enganchar, y por ello lo he tenido que jugar «por fases».

Cuando lo empecé a jugar los problemas técnicos (cuelgues, cierres y demás) eran tan marcados que decidí desistir y esperar a que llegasen parches que mejorasen la situación. Sé que puede sonar exagerado, pero nada más lejos de la realidad. Recuerdo perfectamente que muchas veces, cuando ejecutaba Metro Exodus, el launcher se quedaba bloqueado y tenía que forzar el cierre del mismo. En otras ocasiones iniciaba, pero el juego se quedaba colgado en la pantalla de carga, cuando Artyom hace un resumen de lo ocurrido.

La jugabilidad tampoco me terminó de convencer demasiado. El planteamiento tipo mundo «semiabierto» con zonas explorables tiene una ejecución muy forzada, con lugares en los que el uso obligatorio de vehículos (como los botes en la zona nevada del Volga) ralentiza de manera significativa el avance, y la exploración intensiva de cada rincón del mapa casi nunca aporta cosas de valor que te animen a repetir en los diferentes escenarios. Al final optas por ir rápido para no cansarte, y aún así en muchos casos acabas decidiendo que es mejor tomarte un descanso.

Esto ha hecho que me haya tomado el juego con mucha calma, aunque debo decir que también tiene algunos momentos brillantes que me engancharon mucho, como el búnker de Yamantau, por ejemplo. La zona del desierto también se me hizo bastante larga, y ahora me encuentro en la taiga, una localización que me está gustando bastante más que la anterior.

También espero dedicar algunos ratos a hacer un par de mazmorras en Bloodborne (PS4), un juego que tiene un encanto tan especial que nunca he sido capaz de dejarlo por completo, y eso que lo he terminado dos veces. Ahora os toca a vosotros, ¿a qué vais a jugar este fin de semana? Los comentarios son vuestros.