Microsoft anunció hace unos meses su consola de próxima generación para lanzamiento en las navidades de 2020. Salvo la promesa de un gran aumento de potencia (podría «comer monstruos en el desayuno», dijeron los ejecutivos de Microsoft) no se revelaron demasiados detalles técnicos de la máquina de juegos y tampoco si llegaría al mercado en distintas versiones.

Desde entonces, los medios se han esforzado en conseguir información sobre la consola y en MC te hemos ofrecido decenas de artículos sobre ello y también de la que será su competidora directa, la PS5 de Sony. Ahora, Windows Central dice haber recopilado a varias fuentes de la industria para ofrecer las especificaciones de Xbox Scarlett. Tienen sentido y confirman aspectos de lo ya avanzado, pero tómalo como una especulación con fundamento porque oficialmente no hay nada confirmado e incluso Microsoft podría variar algunas características antes del lanzamiento.

«Anaconda», la más potente de las versiones de la Xbox Scarlett, alcanzaría los 12 teraflops de potencia total. No es un valor definitivo en una máquina de juegos que depende de otros muchos apartados, pero será un gran avance respecto a los 6 TFLOPS de de Xbox One X y los 1,4 de Xbox One S. El modelo económico de Scarlett, Lockhart, alcanzaría los 4 TF. Además de potencia bruta, ambas tendrían una nueva arquitectura gráfica basada en la «Navi» de AMD y nuevas funciones como el trazado de rayos que se confirman como un apartado importante.

Según los informes, tanto Anaconda como Lockhart tendrán la misma CPU, un desarrollo AMD de ocho núcleos con una frecuencia de reloj de hasta 3,5 GHz, en lo que sería otro gran aumento frente a los 2,3 GHz de la Xbox One X actual.

En cuanto a memoria RAM, Anaconda montaría 16 Gbytes, 3 GB ocupados por sistema e interfaz y 13 GB libres para juegos. Otra mejora importante frente a los 9 Gbytes de la X «máximos» que a menudo se reducen dependiendo del uso del sistema.

También se confirma la presencia de unidades de estado sólido. Se habla de 1 Tbyte que no solo se utilizaría para almacenamiento masivo sino que una parte se destinaría a «memoria virtual» para apoyar a la RAM. En este apartado se espera un avance enorme, ya que una SSD NVMe moderna disminuirá drásticamente el tiempo de carga a pocos segundos. Además, la inclusión de Project XCloud en todos los sistemas Xbox permitirá comenzar a jugar a través de streaming mientras espera que los juegos se descarguen localmente.

Interesante, aunque ya sabes. No hay información oficial de Microsoft que los sustente. Tampoco confirmación del lanzamiento de la segunda versión, «Lockhart», una versión que rebajaría las prestaciones del nuevo modelo que conocemos, no ofrecería unidades ópticas, estaría más enfocada al streaming, garantizaría la ejecución de juegos a 1440p a 60 fps y sería bastante más económica que «Anaconda».