Netflix publica el tráiler final de la serie The Witcher

Netflix ha publicado el tráiler final de The Wicher, la serie que produce basada en las novelas de Andrzej Sapkowski y la saga de videojuegos del mismo nombre, cuya tercera entrega se ha convertido en uno de los títulos más importantes de la todavía presente década.

La serie de The Witcher será publicada en la plataforma Netflix el 20 de diciembre de 2019 y ha despertado mucha expectación, tanta, que sin estar todavía disponible la primera temporada ya se ha confirmado una segunda, lo que muestra a está producción como una de las grandes apuestas de la compañía. Por otro lado, todo parece indicar que las comparativas con Juego de Tronos serán inevitables, a pesar de que las dos series muestran claras diferencias.

El trailer final no parece mostrar grandes partes del argumento, si bien Geralt de Rivia, protagonista de la serie, las novelas y los videojuegos, tendrá que afrontar como un mínimo un rescate que a saber cómo saldrá. Aunque todavía es pronto para saber si esta primera temporada de The Witcher es buena o no, los tráilers publicados hasta ahora muestran una ambientación oscura, dejando ver que Netflix no ha intentado edulcorar el lúgubre universo plasmado en las novelas y los videojuegos. Sí, aquí habrá fantasía, pero una fantasía oscura orientada a un público adulto.

Más allá de la lógica presión de tener que trasladar a la acción real una saga que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, sobre todo gracias a la saga de videojuegos, uno de los aspectos más criticados de la serie fue la elección de Henry Cavill para encarnar al protagonista. Cavill es el último actor que ha encarnado a Superman en películas de acción real, y las imágenes que se publicaron en un principio mostraban una caracterización de Geralt de Rivia deficiente. Sin embargo, esto parece haberse corregido y ahora hasta se puede reconocer al protagonista de los videojuegos en la serie.

El 20 de diciembre el mundo podrá descubrir si se trata de una serie que hace honor a su licencia (con especial mención a The Witcher 3, título que supuso su despegue comercial) o bien Netflix termina reculando y cancelando la ya anunciada segunda temporada. De momento el último tráiler mantiene altas las expectativas.