Apple amortiguará costes para evitar que el precio del iPhone 12 se dispare

Tras unos años en los que los precios de los smartphones tope gama no paraban de subir, parece que a los gigantes del sector les ha tocado recular tras ver los primeros nubarrones. Esto bien lo sabe Apple, que está haciendo sacrificios para hacer que el iPhone 11 se venda bien y ya está poniendo de su parte para evitar que el precio del iPhone 12 se dispare.

Eso es al menos lo que ha comentado el analista Ming-Chi Kuo, que cree que “Apple no aumentará significativamente el precio” para la generación iPhone 12 a pesar del encarecimiento de ciertos componentes. Ming-Chi Kuo se ha atrevido a decir que el precio del iPhone 12 subirá en torno a 50 dólares, un aumento en teoría manejable para el público objetivo de esos smartphones.

Los principales “culpables” de la posible subida de precio del iPhone 12 son los componentes relacionados con el 5G, los cuales subirán los costes de producción de cada dispositivo entre 30 y 100 dólares dependiendo del modelo. Con el fin de compensar el posible golpe contra los futuros clientes, Apple se habría planteado intentar reducir los gastos de sus cadenas de suministros.

Para lograr el objetivo mencionado en el párrafo anterior, el gigante de Cupertino se habría planteado, entre otros cambios, la de abandonar el pago inicial de la ingeniería no recurrente a los proveedores encargados del marco de metal para el diseño inspirado en el iPhone 4 que se espera utilice el iPhone 12. Los pagos de ingeniería no recurrente de Apple a menudo han ayudado a hacer que las alianzas sean financieramente viables para los proveedores durante los meses de primavera y verano, cuando la demanda de iPhone ha disminuido. Sin embargo, debido a que la compañía está planeando un ciclo de lanzamiento bianual, este pago no será tan crucial en el futuro.

Apple estaría preparando 4 dispositivos para la generación iPhone 12, dos de los cuales serían estándar y los otros dos Pro. Sobre los nombres, de momento todo apunta a que los más baratos se llamarán iPhone 12 y iPhone 12 Pro, los cuales tendrán pantallas OLED de 5,4 y 6,1 pulgadas respectivamente con una configuración de muesca y bisel similar al diseño del iPhone 11 Pro lanzado este mismo año. A todo esto se suma la posibilidad de incluir una cámara dual en parte trasera.

Sobre las especificaciones internas, se espera la utilización de un SoC A14 Bionic de Apple, 4GB de RAM como mínimo y 64GB de almacenamiento de datos como mínimo, si bien no se descarta en el último punto que la cantidad suba a los 128GB. Los cambios que posiblemente se introduzcan a nivel interno permitirían la inclusión de una batería más grande, compensando así el consumo energético adicional provocado por la utilización de la conectividad 5G.

Se espera que el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max sustituyan directamente al iPhone 11 Pro de 5,8 pulgadas y al iPhone 11 Pro Max de 6,5 pulgadas para subir el tamaño de las pantallas hasta las 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Además de la utilización de la tecnología OLED para las pantallas, el rediseño del dispositivo podría traer una muesca rediseñada, biseles más delgados, una configuración de triple cámara en la parte trasera y un sistema de detección 3D más potente que el actual FaceID.

Todavía es pronto para confirmar nada de la duodécima generación de iPhones, pero viendo que la escalada de precios ha terminado perjudicando las ventas, Apple tendrá que ingeniárselas para mantener los precios en unos niveles que le permitan vender bien.