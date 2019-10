Tráiler de lanzamiento de The Witcher y fecha de estreno en Netflix

Netflix ha confirmado, por fin, la fecha definitiva de estreno de la serie de The Witcher, una producción muy esperada que generó sensaciones enfrentadas durante su etapa inicial, pero que hoy han quedado totalmente disipadas gracias al espectacular tráiler de presentación que acompañamos en este artículo.

Hay dos cosas que me gustan especialmente de la serie de The Witcher que ha creado Netflix. La primera es que la ambientación que han creado es soberbia, encaja a la perfección con lo que hemos leído en los libros y con lo que hemos visto en los videojuegos, y la segunda es la personalidad de Geralt de Rivia.

El personaje central es un brujo que caza monstruos por un precio, ¿pero qué pasa cuando los monstruos son las propias personas? Esa idea se ha trasladado a la perfección a la serie de The Witcher, y todo parece indicar que Netflix ha sabido desarrollarla para dar mayor profundidad no solo a Geralt de Rivia, sino también para ilustrar mejor el trasfondo de la propia serie en general.

Debo reconocer que mis expectativas no eran muy altas, pero este tráiler me ha hecho cambiar totalmente de idea. Me gusta lo que veo, en todas las escenas identifico perfectamente la esencia del personaje creado por Andrzej Sapkowski y tanto los combates como los efectos especiales mantienen un nivel muy bueno.

La caracterización de Henry Cavill como Geralt de Rivia, que fue uno de los puntos más polémicos desde que se anunció el rodaje de la serie, al final ha sido mejor de lo que esperaba, y unida a la ya citada ambientación y a un argumento que a priori parece bastante interesante nos deja un conjunto digno de ver.

No quiero adelantarme, pero tiene buena pinta. El estreno de la serie de The Witcher se producirá el 20 de diciembre. Netflix todavía no ha concretado cuántos capítulos estarán disponibles desde el principio, y tampoco las temporadas que tiene previsto lanzar, pero es probable que la compañía espere a ver la acogida que tiene la primera temporada y que acabe decidiendo su futuro sobre la marcha, es decir, en función de su éxito.