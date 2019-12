The Game Awards 2019: nominados, ganadores y anuncios

Después de un mes recopilando las votaciones de los jugadores de todo el mundo, esta misma madrugada ha tenido lugar la celebración y entrega de premios de los The Game Awards 2019, con una ceremonia casi eclipsada por el primer anuncio oficial de Xbox Series X.

Un año más, queremos destacar tanto a los ganadores como al resto de participantes, ya que aunque no hayan logrado hacerse con un premio, son merecedores de todo nuestro respeto y gratitud por brindarnos grandes momentos y largas horas de juego.



The Game Awards: Game Of The Year

Habiendo sido uno de los primeros lanzamientos del año, y pese al gran revuelo causado por las acusaciones de haber reducido su dificultad, Sekiro: Shadows Die Twice, la colorida entrega del género Souls-Like ha logrado mantenerse como la favorita entre el público gamer.

Y es que el juego despuntó dentro de su género al ofrecer una estética lúgubre a la par que «romántica», gracias a su ambientación en la época feudal japonesa y su profunda narrativa.

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

The Outer Worlds

The Game Awards: Ganadores

Mejor dirección

Aunque no haya sido del gusto de todos, la dirección y creatividad de Kojima ha brillado en Death Stranding, ofreciendo un resultado único en la industria.

Control

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Mejor dirección artística

El impresionante despliegue gráfico de Control, uno de los juegos más exigentes de este año.

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Mejor narrativa

Disco Elysium, una de las grandes sorpresas de este 2019, ha logrado cautivarnos con una historia que supera ampliamente a muchas de las entregas AAA.

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Mejor banda sonora

La gran inmersión auditiva ofrecida en Death Stranding ha tenido sus frutos, demostrando la importancia de los detalles más pequeños.

Cadence of Hyrule

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Mejor diseño de sonido

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows die Twice

Mejor juego de acción

Ya nos lo vaticinaban sus propios creadores cuando el juego fue presentado por primera vez, alegando que Devil May Cry 5 era su mejor entrega hasta la fecha.

Call of Duty: Modern Warfare

Astral Chain

Gears 5

Metro Exodus

Mejor juego de acción y aventura

Sekiro: Shadows die Twice, considerado ya el mejor juego de este año, repite galardón en su género.

Boderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: A Link’s Awakening

Mejor juego de carretas y deportes

La nostalgia ha sido clave a la hora de llevar al renovado Crash Team Racing Nitro-Fueled por delante de otros juegos de simulación y mayor despliegue técnico.

DiRT Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Mejor juego de estrategia

Fire Emblem: Three Houses, una de las principales apuestas de Nintendo de este año, tildada por los propios fans como la entrega más completa de la saga hasta la fecha, y siendo de hecho uno de los juegos que mejores críticas ha recibido.

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Mejor juego familiar

Y es que como bien os decíamos Nintendo ha venido pegando fuerte durante todo este año, rematando sus lanzamientos con la vuelta del tan demandado Luigi’s Mansion 3.

Super Mario Maker 2

RingFit Adventures

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

Mejor juego independiente

Si bien no hemos podido ver cómo este juego llegaba a competir por llevarse el GOTY (tal y como lo hizo el año pasado el también indie Celeste), no cabía dudas de que este galardón le correspondía a Disco Elysium.

Baba is You

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Mejor juego de lucha

La Nintendo Switch ha supuesto la mejor vuelta de la compañía nipona, con grandes títulos como Super Smash Bros. Ultimate, la entrega más completa de esta saga hasta la fecha.

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Mejor juego multijugador

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy’s The Division 2

Mejor juego de rol

El claro ganador de la noche, Disco Elysium, alcanzó con este merecido premio su triplete, siendo así el juego que mayor cantidad de galardones ha recibido este año.

The Outer Worlds

Kingdom Hearts 3

Final Fantasy XIV

Monster Hunter World: Iceborne

Mejor juego como servicio

Ningún evento se ha podido igualar este año al impactante cambio de temporada de Fortnite y la llegada de su Capítulo 2, cargado de todavía más contenidos y novedades para un juego que no deja de cambiar y sorprender a sus jugadores.

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mejor juego con impacto

Anteriormente analizado en nuestra web, no nos sorprende que GRIS, la obra de arte del estudio español Nomada haya recibido este galardón.

Concrete Genie

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Mejor juego de móviles

Otro que tampoco sorprende es Call of Duty: Mobile, que ha dominado en el mercado de teléfonos con el mismo impacto que en el resto de entregas y plataformas.

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What The Golf?

Mejor interpretación

Considerado más película que juego, no era de extrañar que alguno de los integrantes de Death Stranding acabase recibiendo este premio. Y es que más allá de las polémicas, la interpretación de Mads Mikkelsen resulta digna de alabanza.

Ashly Burch por Outer Worlds

Courtney Hope por Control

Laura Bailey por Gears 5

Matthew Porretta por Control

Norman Reedus por Death Stranging

Mejor gestión de la comunidad

Tras el enorme esfuerzo y ampliación de contenidos, Destiny 2 ha logrado no sólo recuperar la comunidad que antaño tuvo con su primera entrega, sino que ahora incluso cuenta con una mayor cantidad de jugadores.

Apex Legends

FInal Fantasy XIV

Fornite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mejor juego VR/AR

Repitiendo nominación por segundo año consecutivo en los Game Awards, finalmente Beat Saber, este curioso juego de destreza y música (y uno de mis favoritos para equipos VR) ha logrado hacerse con su ansiado galardón.

Asgard’s Wrath

Blood and Truth

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe

Estudio indie revelación

De igual manera que Disco Elysium ha sido el juego más galardonado, no podía faltar la mención especial a sus desarrolladores, ZA/UM.

Nomada Studio por Gris

DeadToast por My Friend Pedro

Mobius Digital por Outer Wilds

Mega Crit por Slay the Spire

House House por Untitled Goose Game

Especial The Game Awards 2018: eSports Awards

Mejor juego eSports

Ya poco nos sorprende ver a League of Legends repitiendo podio en los Game Awards, y es que lejos de perder fuerza, este MOBA sigue siendo el deporte electrónico con mayor número de jugadores y espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo.

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA2

Fortnite

Overwatch

Mejor jugador eSports

No podía ser otro que el joven Kyle «Bugha» Giersdorf, más conocido como el chico de 16 años que ganó tres millones de dólares jugando a Fortnite, y actual campeón del mundo del exitoso juego de Epic Games.

Lee «Faker» Sang-hyeok (SK Telecom, League of Legends)

Luka «Perkz» Perkovic (G2 eSports, League of Legends)

Oleksandr «S1mple» Kostyliev (Natus Vincere, CSGO)

Jay «Sinatraa» Won (SF Shock, Overwatch)

Mejor equipo eSports

No podía ser de otra manera: G2 eSports, el primer equipo europeo de League of Legends en desbancar al hasta ahora imbatible «Faker», y llegar a la final de la League of Legends World Championship se merecía este reconocimiento.

Astralis, CS:GO

OG, DOTA2

San Francisco Shock, OWL

Team Liquid, CS:GO

Mejor entrenador eSports

Danny «Zonic» Sørensen, entrenador del equipo de CG:GO Astralis, es reconocido por haber mantenido a su equipo como los claros dominadores de la ECS.

Eric «adreN» Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Nu-ri «Cain» Jang (Team Liquid, LOL)

Fabian «GrabbZ» Lohmann (G2 eSports, LOL)

Kim «Kkoma» Jeong-gyun (SK Telecom T1, LOL)

Titouan «Sockshka» Merloz (OG, DOTA2)

Mejor evento eSports

La League of Legends World Championship, el mayor evento de eSports del mundo, tanto por despliegue, espectadores, asistentes, como en las sorpresas y excentricidades de cada nueva celebración, con las que nadie deja de sorprenderse cada año.

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

The International 2019

Mejor presentador eSports

Eefje “Sjokz” Depoortere, la presentadora de eSports belga encargada de las retransmisiones de las competiciones de League of Legends repite un año más como la mejor caster de eSports.

Alex «Machine» Richardson

Paul «Redeye» Chaloner

Alex «Goldenboy» Mendez

Duan «Candice» Yu-Shuang

Mejor creador de contenido

Más conocido en la esfera internacional que en nuestro país, Michael «Shroud» Grzesiek ha logrado alzarse como el streamer más reconocido del mundo, adelantándose así nuestro primer finalista español que había logrado quedar entre los nominados de los Game Awards.