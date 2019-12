Toda la tecnología profesional de 2019 en MCPRO

Nuestro sitio hermano MCPRO ha publicado una serie de artículos (Parte 1, Parte 2 y Parte 3) que a modo de resumen repasa las principales noticias que en tecnología profesional nos ha dejado el año. Aunque la mayoría de noticias están destinadas a un público empresarial y profesional, hay otras de interés para un consumidor que quiera estar al día de una industria tecnológica cuyas múltiples ramificaciones terminan afectando a cualquier tipo de usuario.

Esperamos te guste como complemento de los artículos especiales que te estamos ofreciendo estas navidades y que puedes encontrar en el tag «2019«.

Enero

Hay años que empiezan con fuerza y desde luego, 2019 ha sido uno de ellos. A finales de ese mes nos enteramos de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendía acciones legales contra Huawei por distintos cargos, como el posible robo de propiedad intelectual a T-Mobile y a su CFO, Meng Wanzhou, de fraude informático y bancario. Comienza así un culebrón que amenaza con prolongarse también a lo largo de todo 2020.

La junta de accionistas de Intel vota a favor de que Robert Swan se convierta en su nuevo CEO. El ejecutivo que sustituye a Brian Krzanich, había estado ejerciendo dicho cargo de forma interina durante los últimos siete meses.

No empieza bien el año para Apple, que registra por primera vez un descenso en las ventas de su producto estrella, el iPhone. El producto representa en aquel entonces el 60% de sus ingresos por lo que se perfila un cambio que más tarde llevará a la compañía a reorientarse hacia los servicios.

Google sigue haciendo de las suyas, lo que «obliga» a Francia a multar al gigante de Internet con 50 millones de euros por violar la GDPR. Es la primera gran multa por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo desde su entrada en vigor en abril de 2018.

Vodafone España estrena el año con despidos en su plantilla. La telco española presenta a los sindicatos un ERE que va a afectar al 23,5% de sus trabajadores, comenzando unas negociaciones que se traducirán en el despido de 1.200 empleados.

La guinda para el primer mes del año la pone Jeff Bezos, que anuncia su divorcio de Mackenzie Bezos. La fortuna que atesora la pareja es tan grande que la noticia se cuela no solo en la prensa del corazón sino en juntas de inversores y mercados de valores.

Febrero

Febrero es el mes del Mobile World Congress, lo que implica que se acumulan las noticia. Entre los titulares que encontramos este año destamos en primer lugar la charla que da el presidente de Huawei, Guo Ping, en Barcelona: el mandatario chino, responde directamente y por primera vez a las acusaciones de Donald Trump y hace lo posible por intentar disipar las sospechas sobre la seguridad de sus equipos de red 5G. Huawei no es sin embargo la única empresa en el punto de mira del presidente de Estados Unidos, que ya planea el veto definitivo a ZTE.

En cuanto a los dispositivos presentados, tenemos la oportunidad de ver por primera vez lo que será el futuro Samsung Galaxy Fold, el primer smartphone plegable desarrollado por la multinacional coreana y Microsoft presenta la segunda generación de sus gafas de realidad aumentada, HoloLens.

Más allá del MWC, los principales players de nube pública comienzan a interesarse por una cloud híbrida que no para de crecer en popularidad. Es el caso de Google, que a finales de ese mes de febrero presenta la beta de su Google Hybrid Cloud, que basa en el poder que ofrecen Kubernetes e Istio.

Una de directivos. En su momento más delicado, Commvault afronta el cambio de su CEO. Bob Hammer da un paso atrás y la compañía asciende a Sanjay Mirchandani, que pasa a asumir las funciones de presidente, CEO y miembro del consejo directivo de la compañía. Meg Whitman que ya se había apartado de la presidencia de HPE, anuncia este mismo mes que rompe definitivamente con la empresa y no volverá a sentarse en su junta directiva. Su nuevo proyecto es Quibi, una startup que de la mano del fundador de DreamWorks, Jeffrey Kaztenberg, quiere revolucionar el mundo del entretenimiento desde la pantalla de nuestros teléfonos móviles.

Febrero también es el mes en el que SAP anuncia que se dispone a encarar la mayor reestructuración de su historia que se traducirá en una inversión de 950 millones de euros para acelerar sus procesos de transformación digital y más de 4.000 despidos incentivados. En España, Red Eléctrica anuncia que obtendrá el control de Hispasat, al adquirir el 89,68% de las acciones que posee Abertis por 949 millones de euros.

Marzo

Se agravan las tensiones entre Huawei y Estados Unidos. La cosa se pone tan seria que Meng Wanzhou, CFO de la multinacional asiática es retenida en Canadá tras una orden promulgada de detención internacional promulgada por Estados Unidos. La reacción no se hace esperar. Huawei decide denunciar a los Estados Unidos por un detención que considerar ilegal. Mientras, Canadá acepta iniciar los trámites de extradición de Wanzhou para que la directiva de Huawei comparezca ante un tribunal americano.

No es esta la única polémica que originan los políticos de Washington. Elizabeth Warren, una de las candidatas a hacerse con la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de 2020, comparte una publicación en Medium donde indica que cree que ha llegado el momento de trocear a gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon y Apple, ya que considera que las Big Tech tienen en la actualidad demasiado poder.

Al otro lado del Atlántico, el Parlamento Europeo da la campanada aprobando la polémica directiva sobre derechos de autor, un instrumento peligroso que pbliga a las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook a vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores.

Un poco más arriba, pasado el canal de la Mancha, comienza en Londres el juicio en el que HP intenta demostrar que fue estafada por Autonomy, una compañía por la que desembolsó nada menos que 11.700 millones de euros en 2011 y de la que se especula que pudo inflar en varias magnitudes su valor real. Mientras tanto y como ya apuntamos en enero, Google sigue a lo suyo y vuelve a ser multada por la UE: en esta ocasión tendrá que pagar nada menos que 1.490 millones de euros por prácticas publicitarias abusivas en AdSense.

En Japón en cambio están de despedida. Un año después de presentar su dimisión como CEO de Sony, Kazuo «Kaz» Hirai anuncia que también dejará su puesto como Presidente de la compañía. Con este movimiento, Hirai anuncia su retirada de la empresa en la que ha desarrollado su carrera durante los últimos 35 años. Le sustituye en el puesto Kenichiro Yoshida, actual CEO de Sony, y su antiguo responsable financiero.

Entre las compras más interesantes del mes destaca la de F5 Networks, que invierte 670 millones de dólares en la compra de Nginx, una de las compañías con más reputación en el panorama open source para el mantenimiento y gestión de webs y una de las principales alternativas a Apache. En el ámbito judicial se recrudece la batalla que enfrenta a Qualcomm con Apple y un tribunal californiano determina que los de Cupertino violaron tres patentes del fabricante de chips en la creación de móviles inteligentes.

Para terminar, en España se presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, una iniciativa que prevé la participación de 11 ministerios y que se encuadra en la futura Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2028.

Abril

Abril de 2019 se recordará como el mes en que Disney anunció al mundo su intención de lanzar Disney+, su propio servicio de streaming de contenidos. El servicio se estrenó finalmente en Estados Unidos el pasado mes de noviembre y está previsto que llegue a España a lo largo de 2020.

La otra gran noticia que marcará ese mes es la solicitud oficial de Uber para comenzar a cotizar en Bolsa. Un mes más tarde se presentaría en el parqué de Nueva York con la intención de vender acciones por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares.

En las tripas del mundo tecnológico sorprendió en abril la decisión de Intel de poner a la venta su división de fabricación de módems, así como su renuncia a desarrollar chips 5G para dispositivos móviles. Como se vería más adelante, esa división acabaría siendo adquirida por Apple, que hasta el momento había estado trabajando codo a codo con Intel para dotar a sus futuros iPhones de conectividad 5G.

Y hablando de Apple, un mes después de su derrota en los tribunales ante Qualcomm, hacía las paces con el fabricante de chips llegando a un acuerdo por el uso de licencias que ponía fin a la disputa que ambas compañías habían mantenido durante los últimos años.

Lo cual nos lleva a otro fabricante de procesadores para dispositivos móviles: Samsung. Porque este también fue el mes en el que la compañía asiática anunció que invertirá nada menos que 116.000 millones de dólares en el desarrollo de procesadores, lo que supondrá la contratación de 15.000 nuevos profesionales para su área de investigación y desarrollo. Esto con la boca grande, porque con la pequeña la compañía se vio obligada a reconocer defectos en la fabricación de su Fold y tuvo que retirarlo del mercado a los pocos días de su lanzamiento.

En un nuevo capítulo de la guerra que enfrenta a Estados Unidos con Huawei, este mes viajamos hasta Naciones Unidas, donde la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado en telecomunicaciones de la ONU, confirmó por voz de su secretario general, Houlin Zhao, que las preocupaciones de espionaje y del supuesto peligro para la seguridad nacional que presentan las redes 5G de Huawei parecen estar impulsadas por intereses políticos y comerciales, ya que no se apoyan actualmente en ningún tipo de prueba sólida.

Mientras tanto, en España nos despertamos con la venta de la red de centros de datos de Telefónica a Asterion. Telefónica Data tenía muchos pretendientes y el gigante español supo dejarse querer. En un principio tenía previsto cerrar la operación de venta de sus centros de datos por importe mínimo de 500 millones de euros, y al final la ha conseguido un montante de 600 millones de euros.

Más interesante para la investigación patria fue sin embargo la noticia de que el satélite Cheops, fabricado en España y pensado para el análisis y caracterización de exoplanetas, ya estaba listo para entrar en acción.

Mayo

Si las relaciones entre Estados Unidos y Huawei habían sido complicadas a lo largo de los primeros cuatro meses del año, es en mayo cuando se convierten en realmente problemáticas. La Administración Trump incluye a la compañía asiática en su lista negra y las reacciones del resto de la industria por supuesto, no se hacen esperar.

Una de las primeras en reaccionar es Google, que suspende negocios con Huawei tras el veto americano, dejando a sus futuros smartphones sin sus servicios de movilidad. No son los únicos. A Google le siguen otras compañías como ARM, Toshiba o los miembros de la SD Association, e incluso operadoras como Vodafone empiezan a replantarse algunas cosas. Que Google no vaya a estar en los futuros smartphones de la marca comienza a afectar a la venta de terminales de la empresa china y por ejemplo en España, se habla de caídas del 30%.

Pero como siempre, las cosas no son tan sencillas como parecen y la dependencia de muchas compañías americana de marca asiática provoca que el Gobierno americano de marcha atrás parcialmente y apruebe una prórroga. Por su parte Huawei, que ya se prepara para el peor de los escenarios, anuncia el desarrollo de Harmony OS, su alternativa a Android.

Pero no solo de Huawei se ha hablado en el mes de mayo. En el aspecto corporativo, dos son las noticias que han suscitado más interés. En primer lugar, el nombramiento de Allen Waugerman como nuevo CEO de Lexmark. Lo cual no pasaría de ser una noticia más, si no contásemos también que Waugerman se convierte en el cuarto CEO que tiene la compañía en los últimos dos años. Por otro lado Eric Schmidt anuncia su decisión de desvincularse definitivamente de Alphabet y el que durante unos años fue CEO de Google, abandona la junta directiva de la multinacional.

En el frente judicial siguen los problemas para Qualcomm y un tribunal estadounidense determina que la compañía vulneró las leyes antimonopolio de Estados Unidos, al abusar de forma reiterada de su posición dominante en el sector de los módems para dispositivos móviles. Mientras tanto, HPE abre la chequera y adquiere Cray, el conocido fabricante de infraestructuras de TI complejas y que se encuentra en el desarrollo de tres de los diez superordenadores más potentes del mundo.

Lenovo por su parte asombra al mundo con la presentación del primer portátil plegable del mundo y ya en nuestro país Vodafone anuncia que la conectividad 5G llegará a siete ciudades españolas a lo largo del verano.

Junio

Junio es un mes triste para los fans de Apple. Jony Ive, jefe de diseño de la compañía y brazo derecho primero de Steve Jobs y después de Tim Cook, decide abandonar el barco para poner en marcha su propia empresa. Su genialidad se recordará por diseños como el del iPhone, el iMac o incluso el nuevo campus de la firma. Al mismo tiempo la empresa confirma lo que ya era un secreto a voces y los de Cupertino: su interés en adquirir el negocio de módems de Intel para desarrollar un futuro iPhone 5G.

El sexto mes del año es también el más movido en el mundo de las divisas virtuales. Sin que casi nadie se lo esperase, Facebook anuncia el lanzamiento de Libra en 2020, una criptomoneda que segun afirma la compañía, ya cuenta con el apoyo de otras 27 entidades de todo tipo.

Google por su parte comienza a calentar el verano y deja dos titulares de los que se hablará durante el resto del año: la presentación de Google Stadia, un servicio de videojuegos en la nube que pretende revolucionar el sector con un nuevo modelo de distribución de contenido y el reconocimiento con la boca pequeña de que no puede competir con Apple en la fabricación de tablets, abandonando definitivamente el desarrollo de nuevos dispositivos con su marca.

En junio se firmó además la compra tecnológica del año. Salesforce confirmaba que había llegado a un acuerdo de compra para hacerse con Tableau por un montante total de 13.880 millones de euros, entrando de esta forma por la puerta grande en el mundo de la analítica de datos.

Y si hay dos noticias interesantes de Google, también las hay de IBM. La primera es que la UE da el visto bueno definitivo a la adquisición de Red Hat, lo que le permite completar su integración en Europa; la segunda, que llega un acuerdo con el CSIC para el impulso de la computación cuántica en España.

Y hablando de España, la buena noticia se traduce en que la Comisión Europea ha anunciado que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha sido escogido para albergar un superordenador configurado a pre-exaescala. A un escala infinitamente mucho más pequeña, asistimos a la presentación de la Raspberry Pi 4 y sigue demostrando que es uno de los proyectos tecnológicos más interesantes de la última década.

Julio

Con el comienzo del verano las noticias tecnológicas entran también en un ligero letargo. Sin embargo, hay algunos titulares que merece la pena rescatar. Entre los principales, que Apple confirma los rumores y desembolsa 1.000 millones de dólares para adquirir el negocio de módems de Intel para smartphones. No es esta la única noticia de Apple y a falta de temas más interesantes, los medios empiezan a especular con la figura de Jeff Williams, actual COO de la compañía y del que se dice que podría llegar a sustituir a Tim Cook al frente de la misma.

Cuando nadie lo esperaba, Tim-Berners-Lee, para mucho el inventor de ese Internet en el que nos movemos a diario, publica su «Contrato para la Web», un documento que intenta sumar a gobiernos, empresas y usuarios a un conjunto compartido de compromisos para mejorar la Web y superar los retos a los que hoy en día se enfrenta.

Mucho menos romántica es la noticia de que por primera vez los ingresos que Microsoft obtiene por Azure sobrepasan a los de Windows. Una noticia que parece no decir demasiado, pero que en realidad representa todo un cambio de paradigma. En una línea similar, la consultora Accenture pone fin a un periodo de turbulencias y decide poner al frente de la compañía a Julie Sweet, la que hasta ahora era la CEO de su división en Norteamérica, su principal mercado. La terna la completamos con el cierre definitivo de la adquisición de Red Hat por parte de IBM, con comunicado de Jim Whitehurst mediante, en el que declara sentirse entusiasmado.

Uber que debuta en Bolsa el pasado mes de mayo, descubre a finales de julio que los resultados de la compañía son «mediocres» y prepara 400 despidos de forma inmediata. Tampoco resultan alentadores los de Tesla, que en la primera mitad del año registra más de 1.000 millones de euros en pérdidas, pese a que la compañía ha conseguido mejorar su volumen de entrega de coches. Pero mientras eso pasa, Elon Musk sigue a lo suyo y habla por primera vez de Neuralink, un futuro dispositivo con el que pretende conectar los cerebros humanos con una Inteligencia Artificial bajo «lazos neuronales» y combatir de esta manera enfermedades como el Parkinson.

En nuestro país mientras tanto Huawei estrena su Espacio Huawei en Madrid, su mayor tienda en todo el mundo y una de las mayores de una marca de tecnología en España.

Agosto

Cuando parecía que en agosto no podía pasar nada, HP asombró al mundo nombrando al español Enrique Lores como nuevo CEO. Lores es un veterano de la compañía, con más de 30 años de experiencia y sustituye a Dion Weisler, que presentó su dimisión.

Y hablando de CEOs que se van, muchos se asombraron con la noticia de que Chris Beard, CEO de Mozilla, anunciase que no quería prolongar su mandato más allá de diciembre de 2019. Mientras la organización busca un sustituto, situará en su lugar a Mitchell Baker. Y de un CEO que se va, a otra que viene. Hablamos en este caso de Melissa Donato, que este mes de agosto se estrena como la nueva CEO de Suse.

Más traumático ha resultado el octavo mes del año para los chicos de Symantec. Después de varios meses de negociaciones, la compañía confirma que se parte en dos y vende su división de seguridad empresarial a Broadcom, que acaba pagando 10.700 millones de dólares por la unidad. La otra compra interesante del mes es la de Pivotal Software, por la que VMware paga 2.700 millones de dólares, y ampliando de esta forma su portfolio de productos de seguridad para la nube. Y como curiosidad en este bloque de adquisiciones tecnológicas, merece la pena destacar la de la casi extinta Tumblr por parte de Automattic, la compañía propietaria de WordPress.

En la particular batalla que enfrenta a Estados Unidos con Huawei, la industria tecnológica americana recibe un nuevo respiro, tras la aprobación formal de una nueva prórroga comercial de 90 días para la compra de componentes. Finalmente, en el terreno de los lanzamientos, llegan los procesadores Intel Comet Lake, una nueva generación que tendrán hasta 10 núcleos y 20 hilos en su versión de alto rendimiento para escritorio, y hasta seis núcleos y doce hilos en sus versiones de bajo consumo para portátiles.

Septiembre

Tras un relativo parón estival, la actualidad tecnológica volvió con fuerza en el mes de septiembre. El final del verano se estrenó con una polémica interesante. Google aseguró que había alcanzado la supremacía cuántica con un supercomputador de 53 qubits derivado del proyecto Bristlecone. Es decir, afirmaba haber sido el primero en afrontar con éxito un problema informático de imposible resolució? utilizando un ordenador convencional. IBM por supuesto, mostró públicamente su desacuerdo y respondió con la presentación de su nuevo ordenador cuántico de 53 qubits.

Y hablando de polémicas, una de las más importante fue la protagonizada por Richard Stallman, que se vio obligado de dimitir de su cargo como directivo y fundador de la Free Software Foundation, por una serie de correos electrónicos personales que acabaron saltando a la prensa y en los que ponía en duda casos de abusos de menores relacionados con Jeffrey Epstein.

También supimos que Mark Hurd, uno de los CEOs de Oracle, decidía dejar por un tiempo su puesto en la compañía por motivos de salud. Un mes más tarde, el también histórico CEO de HP, acabaría falleciendo. El capítulo CEO tuvo unos cuantos protagonistas más a lo largo de este mes. Ali Baba puso al frente de la compañía a Daniel Zhang, en sustitución de un Jack Ma que ha sido todo en la historia de la empresa. El CEO de eBay, Devin Wenig, presentó su dimisión inmediata por diferencias con la junta directiva de la empresa y HTC apuntó al francés Yves Maitre como nuevo CEO para enderezar el rumbo de una multinacional que hace años que no tiene claro dónde se quiere posicionar.

Este mes comenzamos a escuchar los tambores de una posible venta de Fitbit y ya se especulaba con que tal vez Google sería la empresa a la que más le podría interesar. Google publicó Android 10 y USB-IF anunció las especificaciones finales de USB 4.0.

Septiembre fue además un mes para celebrar. El mundo recordó que hace 20 años la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) presentó el estándar inalámbrico 802.11b, el primero que recibió la denominación de WiFi y que fue adoptado de manera masiva por los principales fabricantes y proveedores de hardware.

Octubre

Tal y como comentamos en septiembre, a mediados del mes de octubre empeoran las condiciones de salud de Mark Hurd, que acaba falleciendo el día 21 a los 62 años de edad. Otro CEO que se va, pero por motivos completamente diferentes, es Bill McDermontt, que abandona la dirección de SAP. Al mismo tiempo la compañía anuncia una nueva dirección bicéfala compuesta por los miembros de su junta directiva Jennifer Morgan y Christian Klein.

En el lado político, aparecen nuevos problemas que podrían retrasar el lanzamiento de Libra, la criptomoneda de Facebook. Tras el escepticismo mostrando en estos meses por algunos organismos reguladores, conocemos que compañías de la talla de Visa, Mastercard, Stripe, PayPal y eBay deciden abandonar el proyecto.

Política y mucho también resulta la decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de adjudicar a Microsoft el proyecto JEDI, un contrato de más de 10.000 millones de dólares con los que la tecnológica debe encarar la transformación digital de todo el ministerio. Como veremos en los meses siguientes, Amazon no está precisamente de acuerdo. Microsoft por cierto también es noticia en España, cuando en medio de las protestas que durante unos días «incendian» las calles de Barcelona, decide cerrar el repositorio GitHub de «Tsunami Democratic» a petición de la Guardia Civil.

Se confirman por otro lado los rumores que apuntaban a una posible adquisición de Fitbit por parte de Alphabet, lo que dispara las acciones de la primera en Bolsa por encima del 25%. Google que por cierto ya anunciábamos que había decidido salir del mercado de las tablets, anuncia este mes que también dice adiós a DayDream VR, su plataforma de realidad virtual para smartphones Android y sus nuevos Pixel dejan de soportar la plataforma. Y si el mes pasado era el mes de Android 10, en octubre Apple estrena la nueva versión de su sistema operativo, macOS Catalina, enfocado a una mayor seguridad y más integración con el resto de los sistemas operativos de la marca.

La renovación de la cúpula directiva de HP comienza a traducirse en las primeras consecuencias para la plantilla y la organización anuncia que va a iniciar un importante proceso de reestructuración en 2020, y como parte del mismo va a despedir entre 7.000 y 9.000 trabajadores de la empresa. Intel por su parte anuncia el lanzamiento de Tremont, o lo que es lo mismo, una nueva generación de procesadores llamados a sustituir a Atom.

Noviembre

Noviembre demuestra ser uno de los meses más intensos del año. Desde luego lo es para HP, que a las pocas semanas de renovar su cúpula directiva, se encuentra con una oferta de adquisición por parte de Xerox encima de la mesa. La noticia sorprende a la industria tecnológica dado la diferencia de tamaño de ambas compañías y ante la negativa de HP de ser adquirida, Xerox amenaza con una posible OPA hostil.

En España mientras tanto, se acumulan las noticias. La que a futuro tendrá más repercusión, sin lugar a dudas la intención de Amazon Web Services de construir tres zonas de disponibilidad de Aragón, constituyéndose nuestro país como una nueva región estratégica para la multinacional americana.

El Corte Inglés por su parte, encuentra comprador para su división de servicios informáticos y confirma la venta de IECISA a GFI por 300 millones de euros. Al mismo tiempo, la consultora Everis y la Cadena SER se convierten en víctimas de uno de los peores ataques de ransomware que se recuerdan.

Como contábamos el mes anterior, la adjudicación del contraro JEDI a Microsoft no sienta nada bien a los chicos de Bezos, y Amazon demanda al Departamento de Defensa de Estados Unidos al que acusa de parcialidad. Otra compañía que comienza a enseñar las costuras este mes de WeWork que tras su traumática salida a Bolsa y la polémica sustitución de su CEO, comienza un intenso proceso de reestructuración que amenaza con el despido de más de 3.000 empleados.

Tesla mientras tanto vuelve a dar de lo que hablar con la presentación de su Cybertruck, una camioneta futurista con un diseño punk que parece haber salido directamente de las películas de Mad Max. La reacción del mercado no tarda en llegar y pese a que se acumulan las reservas, las acciones de la compañía se desploman.

Google confirma finalmente que ha invertido 2.100 millones de euros en la compra de Fitbit pero se encuentra con un problema inesperado cuando se descubre que la compañía ha accedido a millones de historiales médicos sin contar con el permiso de los pacientes. En el penúltimo capítulo del enfrentamiento entre Estados Unidos y Huawei, nos encontramos...¡una nueva prórroga!

El mes termina con el nombramiento de un nuevo CEO para LG Electronics y la presentación del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas.

Diciembre

El último mes del año se presenta con una de las noticias de más impacto: Larry Page y Sergei Brin, fundadores de Google, anuncian que dejan sus puestos en Alphabet y Sundar Pichai asciende a CEO de la compañía. Seguirán manteniendo eso sí un generoso paquete accionarial y controlando buena parte de las futuras decisiones de la empresa.

No fueron los únicos. El fundador de Lenovo, Liu Chuanzhi, también anuncia su retirada. Dos nuevos nombramientos para finalizar el año. El primero, el de Bret Taylor como nuevo presidente y COO de Salesforce. El segundo, el de la nueva presidenta de Nokia, Sari Baldauf, para asumir el cargo en 2020.

La noticia de mayor impacto económico es sin embargo, la decisión de Boeing de suspender por completo la producción del Boeing 737 Max a partir de enero de 2020, lo que afectará gravemente a toda su cadena de suministro global. El idilio que Microsoft está viviendo con el Open Source en el último año culmina en diciembre con la publicación de Microsoft Teams para Linux, y comienza a entreverse la posibilidad de que el año que viene veamos Office 365 en la plataforma del pingüino.

Mozilla confirma por su parte que no está atravesando su mejor momento y registra sus primeras pérdidas en más de 20 años de historia. El regalo para los desarrolladores viene de la mano de Apple, que tras mucho insistir presenta su nuevo Mac Pro. Y el año termina sin embargo con una de esas noticias que nos hubiese gustado no tener que dar: la de que Alphabet, Apple, Dell, Tesla y Microsoft, han sido acusadas de permitir la explotación infantil en las minas de cobalto de la República Democrática del Congo.