Microsoft presenta HoloLens 2

MWC 2019. Microsoft ha presentado la segunda generación de sus gafas de realidad mixta, HoloLens 2. Y no llegarán solas, porque la compañía también ha anunciado la disponibilidad de Azure Kinect DK, el dispositivo que llegó con el lanzamiento de la Xbox y que ahora regresa de manera muy distinta y con destino el mercado empresarial.

Ya lo avanzamos. La presencia del ‘padre’ de los HoloLens, Alex Kipman, junto a la vicepresidenta corporativa, Julia White, y el mismo CEO Satya Nadella en el retorno de Microsoft a Barcelona, ya indicaba que esta tecnología iba a ser un punto central de la conferencia de Microsoft. Pero no te emociones todavía, HoloLens 2 no está destinado para consumidores ni por enfoque ni por precio, si bien sus mejoras tecnológicas puedan terminar llegando al usuario común a través de la plataforma Windows Mixed Reality. y no es descartable que Microsoft comercialice en el futuro unos HoloLens para consumo.

La primera gran novedad de HoloLens 2 frente al original es el cambio de la base hardware interna de Intel a ARM. Aunque se esperaba el uso de una plataforma dedicada a VR como el Snapdragon XR1 de Qualcomm, finalmente Microsoft ha optado por un chipset móvil Snapdragon 850, que además no lleva incluido el módem celular.

Realmente, Microsoft solo necesita la CPU y la GPU del chipset, ya que los componentes de realidad mixta están hechos a medida por la compañía y además del motor principal, incluye una nueva Unidad de Procesamiento Holográfico (HPU) con un coprocesador de inteligencia artificial.

El uso de ARM y una arquitectura big.LITTLE que cuenta con núcleos más potentes y otros más eficientes para las tareas que lo requieran, ha permitido a Microsoft rebajar el consumo y también aumentar la velocidad de activación del dispositivo y realizar tareas en segundo plano.

Otra ventaja buscada por Microsoft era crear un dispositivo más liviano, algo que se ve claramente en las imágenes. Es más pequeño y elegante, menos ‘tocho’ que el original y con un centro de gravedad ajustado para hacerlo más cómodo de usar. La parte frontal del dispositivo ahora está hecha de fibra de carbono. Microsoft dice que “triplicó la comodidad del casco”, aunque no está claro qué métricas utilizó para asegurarlo.

Otro punto importante de mejora ha llegado del aumento del campo de visión (FOV), ahora dos veces más grande. Según Microsoft, la mejora del FOV es un gran avance hacia adelante… “como pasar de dos pantallas de resolución 720p en cada ojo a una resolución 2K en cada ojo“, explica. Ahora también cuenta con seguimiento ocular, que ayuda al dispositivo a ver dónde está mirando y ayuda a la inmersión del usuario. El seguimiento ocular también permite la autenticación biométrica a través del iris usando Windows Hello.

HoloLens 2, solo para profesionales

Junto a HoloLens 2, Microsoft ha presentado Azure Kinect. Sucesor del Kinect para Windows, es una cámara de profundidad conectada que permite a las empresas construir soluciones de visión IA. Dice Microsoft que cuenta con el mejor sensor de profundidad de su clase, cámara 4K de alta definición y una matriz con 7 micrófonos. Este dispositivo está destinado a desarrolladores y empresas comerciales. Está optimizada para trabajar con Azure, pero se puede usar otro proveedor en nube o sin ellos. Azure Kinect tiene un precio de 399 euros.

HoloLens 2 tendrá un precio de 3.500 dólares. Mucho más barato que los 5.000 dólares del original, pero confirmando que el dispositivo (al igual que Azure Kinect) está destinado a uso por desarrolladores, creadores y empresas. Ello no quiere decir que en algún momento Microsoft no se plantee crear una versión para el mercado de consumo. Su tecnología también puede llegar a la plataforma Windows Mixed Reality y por supuesto al desarrollo de juegos. De hecho, el CEO de Epic Games ha pasado por el escenario de Microsoft para hablar de DirextX, Unreal y la plataforma cruzada con la que apuestan en Fortnite.