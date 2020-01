Nuestros lectores hablan: ¿a qué vais a jugar este fin de semana?

Las vacaciones se han terminado y nos encontramos en plena «resaca posnavideña». Con el fin de semana encima podemos aprovechar para terminar las últimas raciones de turrón y de dulces varios mientras dedicamos unas horas a disfrutar de los regalos que hemos recibido en estos días, y también a jugar a nuestros videojuegos favoritos.

Si eres un fanático de los videojuegos estoy seguro de que siempre tendrás un lugar especial reservado en el fin de semana para jugar, y de que este no será una excepción. Hoy queremos que nos contéis a qué títulos pensáis dedicarle el fin de semana y os invitamos, como de costumbre, a que compartáis con la comunidad de MuyComputer recomendaciones concretas de juegos que os hayan gustado.

Como siempre empieza mojándose un servidor. Este fin de semana espero aprovechar para avanzar un poco unos logros que tengo que pendientes en Guild Wars 2. Llevo jugándolo desde que salió y al final me he animado a conseguir la montura «escamaceleste». Lleva mucho tiempo, pero en pequeñas dosis es perfectamente viable si has terminado todas las expansiones, como es mi caso.

No dedicare más de una hora al día a jugar a Guild Wars 2, así que tendré tiempo para dedicarle a otros juegos. Uno de ellos será Days Gone, un título que recibí como regalo estas navidades y que cogido con muchas ganas. La fórmula que utiliza no es particularmente innovadora, pero la ambientación y la historia rayan a un gran nivel y la calidad técnica que ofrece este juego es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de PS4, una consola que, os recuerdo, utiliza hardware de 2013.

También tuve la suerte de recibir God of War para PS4 estas navidades, pero no quiero empezarlo sin estar seguro de que podré dedicarle el tiempo que merece, así que por desgracia creo que me tocará tenerlo bastante tiempo «en la reserva».

En cuanto a recomendaciones concretas The Outer Worlds, Shenmue III y Metro: Exodus son los tres mejores juegos que he terminado en los últimos dos meses. En los enlaces que os he dejado encontraréis los análisis que publicamos sobre ellos en su momento. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.