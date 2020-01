Google Chrome seguirá dando soporte tras el fin de ciclo de Windows 7

Windows 7 se quedará oficialmente sin soporte dentro de tres días, pero eso no quiere decir que las aplicaciones vayan a abandonarlo ipso facto. Además del antivirus gratuito Avast, Google Chrome será otra aplicación que seguirá soportando Windows 7 tras el día de fin de ciclo del sistema operativo, y al parecer los usuarios tienen motivos para alegrarse.

Google, encargado de Chrome y principal desarrollador de la base tecnológica con la que se construye la aplicación, Chromium, ha anunciado que su archiconocido navegador web seguirá soportando Windows 7 hasta el 15 de julio de 2021, por lo que se podrá seguir usando con total normalidad durante al menos un año y medio más, porque igual Google decide extender el soporte.

Max Christoff, Director de Ingeniería de Google, ha explicado lo siguiente en una entrada publicada en el portal de la compañía dedicado a sus soluciones en la nube: “Si aún no ha comenzado su migración a Windows 10, o incluso si su organización está en la mitad de la migración, todavía puede beneficiarse de las capacidades empresariales de Chrome. En Windows 7, Chrome continuará brindando capacidades de seguridad integradas que ayudan a mantener a los usuarios seguros mientras están en la web.”

La decisión de Google muy posiblemente arrastre a otros navegadores, como Fierfox, y viendo que Chrome está basado en Chromium, no sería descartable que hasta Edge Chromium siga soportando Windows 7 si Microsoft no retira la posibilidad de actualizarlo fuera de Windows Update.

Al contrario de los usuarios de Mac y Linux, los de Windows no tienden a ser tan diligentes a la hora de actualizar el sistema operativo, quizá porque Microsoft ha malacostumbrado a sus usuarios a tener soportes muy dilatados que luego los vuelven reacios a los cambios, y a eso hay que sumar a instituciones que no migran a la última versión por motivos de desconfianza o porque sus aplicaciones no son compatibles.

El hecho de que las aplicaciones sigan estando soportadas no quiere decir que los usuarios de Windows 7 estén protegidos contra las ciberamaenazas, ya que si bien las aplicaciones seguirán recibiendo nuevos parches de seguridad, no se puede decir lo mismo del sistema operativo, cuyas vulnerabilidades quedarán expuestas para siempre a menos que se contrate algún soporte extendido a Microsoft. Esto quiere decir que a partir del 14 enero actualizar a Windows 10 sigue siendo la opción más sensata si no se tiene la intención de cambiar a Linux.