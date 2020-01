El final del soporte de Windows 7 se producirá el 14 de enero, es decir, dentro de una hora, pero todavía puedes actualizar gratis y de forma legítima a Windows 10. Sí, la posibilidad de utilizar la licencia de Windows 7 para actualizar a Windows 10 sin coste se mantiene, aunque limitada al proceso que os contamos en su momento en este artículo.

No podemos actualizar gratis a Windows 10 haciendo una instalación limpia, tenemos que recurrir sí o sí a la herramienta de creación de medios y mantener los archivos de nuestro equipo. Cuando lleguemos al paso de introducir la licencia deberemos utilizar la clave de nuestro sistema operativo actual, es decir, la de Windows 7, y listo. Una vez que completemos el proceso podremos realizar una instalación limpia si es necesario, pero no antes.

Han pasado más de cuatro años desde que Microsoft lanzó Windows 10 (llegó en julio de 2015). Para potenciar la tasa de adopción de dicho sistema operativo y romper con el conservadurismo de los usuarios, que preferían mantener Windows 7, la compañía de Redmond ofreció la posibilidad actualizar gratis a dicho sistema operativo, una promoción que estaba limitada a Windows 7 y Windows 8.1, y que en teoría solo iba a durar un año.

La realidad es, sin embargo, muy distinta. El gigante de Redmond ha mantenido la posibilidad de actualizar desde dichos sistemas operativos durante todo el ciclo de vida de Windows 10, ¿pero por qué ha hecho esto? Un empleado de Microsoft lo ha explicado de una manera bastante clara: querían mejorar la cuota de mercado de dicho sistema operativo.

Dado que los ingresos de la compañía ya no tienen una dependencia tan grande de Windows en Microsoft decidieron dar prioridad a acelerar la tasa de adopción de Windows 10, aunque esto implicase renunciar a una cantidad determinada de ingresos por la venta de licencias de dicho sistema operativo. Sin embargo, esto ha tenido una particularidad, y es que al mantener un sistema de actualización que requiere de un proceso concreto y que no permite una instalación limpia desde el principio se introduce un componente que hace que no sea rentable para cualquier usuario.

Os lo explico con un ejemplo sencillo pero efectivo. Pensad en una empresa que tiene 1.000 ordenadores basados en Windows 7 y que quiere actualizar gratis mediante el sistema actual. Tiene que utilizar la herramienta de creación de medios, completar el proceso y, una vez terminado, hacer una instalación limpia en esos mil PCs. Sí, requiere un tiempo y un esfuerzo muy valioso que podría no compensar el ahorro en licencias. Ahí es donde Microsoft ha sabido jugar sus cartas, ya que ha renunciado a una pequeña parte de los ingresos por licencias a cambio de potenciar la adopción de Windows 10 en niveles muy concretos.

El propio trabajador ha reconocido que lo del limitar la actualización gratis de Windows 7 a Windows 10 durante un año fue una simple estrategia de marketing, y que Microsoft quiere que los usuarios actualicen a Windows 10. Si todavía utilizáis Windows 7 y no tenéis claro qué vais a hacer os recuerdo que, además de la posibilidad de actualizar a Windows 10, tenéis otras alternativas interesantes.