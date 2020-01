Free Software Foundation lanza una petición para que Microsoft libere Windows 7

Windows 7 ha muerto, pero no del todo. Cual zombi, seguirá vagando por un tiempo indeterminado, contagiando a millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo. Pero, ¿y si pudiera seguir viviendo con dignidad, de manera que todos los usuarios que se mantienen en esta versión no permanezcan expuestos a la infección y el desastre? En Free Software Foundation (FSF) creen que es posible y por ello, piden a Microsoft que libere el código fuente del sistema.

FSF es la organización que a mediados de los ochenta del pasado siglo creó Richard Stallman con el propósito de difundir y defender el movimiento del Software Libre. Desde entonces, su oposición a las formas y fondos de todo lo que ha salido de Microsoft han sido manifiestas, y el fin del soporte de Windows 7 el pasado 14 de enero se ha revelado como una oportunidad ideal para volver a la carga, solo que esta vez lo han hecho como no cabía esperar: con una petición.

La FSF le pide a Microsoft que libere Windows 7

«El 14 de enero, Windows 7 alcanzó su «fin de vida» oficial, poniendo fin a sus actualizaciones, así como sus diez años de envenenamiento de la educación, invasión de la privacidad y amenaza para la seguridad del usuario«, comienza su petición el responsable de campañas de FSF. «El final del ciclo de vida de Windows 7 ofrece a Microsoft la oportunidad perfecta para deshacer errores pasados ​​y, en su lugar, reciclarlos«, agrega.

«Les pedimos que lo lancen como software libre y se lo entreguemos a la comunidad para que lo estudie y lo mejore. Como ya existe un precedente para lanzar algunas utilidades básicas de Windows como software libre, Microsoft no tiene nada que perder al liberar una versión de su sistema operativo que ellos mismos dicen que ‘llegó a su fin'», continúa, haciendo alusión a la liberación del código fuente la calculadora de Windows.

Pero no se queda ahí y en tres punto muy concretos, exige «a los ejecutivos de Microsoft«:

Exigimos que Windows 7 se lance como software libre. Su vida no tiene que terminar. Dádselo a la comunidad para estudiar, modificar y compartir.

Le instamos a respetar la libertad y la privacidad de sus usuarios y no simplemente forzarlos a usar la nueva versión de Windows.

Queremos más pruebas de que realmente respetas a los usuarios y la libertad del usuario, y no solo uséis esos conceptos como marketing cuando es conveniente.

Sin embargo, no se trata esta de una petición al uso, sino que la han abierto para que pueda sumarse quien quiera y así presionar a Microsoft en multitud. Esperan reunir al menos 7 777 firmas, si bien en el momento de publicar esta entrada apenas llegan a las mil.

En cualquier caso, no importa que consigan los 7 777 adhesiones o diez veces más, porque saben de sobre que Microsoft no va a hacer algo así. Esto no es más que una forma de llamar la atención, lamentablemente. Podían haber aprovechado la ocasión para recordar que existen alternativas a Windows mucho más respetuosas con el usuario, pero han preferido ir directos al grano.

En cuanto a Microsoft, no va a liberar el código fuente de Windows porque el heredado que sigue utilizando Windows 10 es grande, y porque la cantidad de patentes ligadas al código original de Windows -algunas propiedad de Microsoft, otras no- es tal que hasta podría ser más inteligente crear un sistema de cero. No va a pasar, vaya.

¿Todavía usas Windows 7? Es una muy mala idea. Intenta actualizar a Window 10, puedes seguir haciéndolo de manera totalmente gratuita. Pero si lo prefieres, alternativas, haberlas haylas.