Próximos lanzamientos: juegos mayo 2020

Con un final de mes marcado por el comienzo de las primeras medidas de desconfinamiento en nuestro país, cabe recordar que todavía nos queda un largo camino hasta verdaderamente poder recuperar las calles. Aunque la verdad, la rutina y la enorme cantidad de juegos y próximos lanzamientos que nos esperan durante los próximos meses, están haciendo de estos días una espera bastante más amena.

Y es que sin duda este mes de mayo supondrá una gran bocanada de aire fresco para los usuarios de Nintendo Switch, consola en la que se concentrarán la mayor parte de próximos lanzamientos, eso sí, con una enorme cantidad de adaptaciones de títulos ya estrenados.

A continuación os dejamos el listado completo con los próximos lanzamientos fechados y confirmados para el próximo mes, ordenados cronológicamente según su fecha de salida.

5 de mayo

Someday You’ll Return

Tras un pequeño retraso de última hora, finalmente será este mes cuando llegue este juego de terror psicológico basado en una historia sobre una búsqueda desesperada de una hija, desaparecida en un bosque al cual nuestro protagonista juró que nunca regresaría. De esta manera, el juego trata con conceptos íntimos de la paternidad, miedos, mentiras y negativas.

Próximamente disponible en PC a través de Steam, podremos comprobar cómo los monstruos más horrendos no siempre son los mas aterradores.

Requisitos mínimos Someday You’ll Return

Sistema operativo: Windows 7 (64-Bit)

Procesador: Cualquier Intel i5

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GTX 670

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

12 de mayo

Star Wars Episode I: Racer

Es posible que los más jóvenes conozcan la película pero no este grandioso juego de 1999. Sin embargo, los más veteranos seguro que todavía le guardan cariño a este apasionante juego de carreras inspirado en los universos de George Lucas. Y es que de hecho se trata de uno de los juegos más queridos de toda la saga Star Wars, para el cual ya se habían pedido numerosas veces una reedición, hasta el punto de haberse llegado a ver impresionantes proyectos creados por los fans.

Todavía bajo muchas incógnitas, todos los rumores apuntan a que este gran clásico volverá bajo el brazo de PS4 y Nintendo Switch, aunque se desconoce si se tratará de un simple port o una reedición completa.

14 de mayo

Signs of the Sojourner

Una simple pero bastante curiosa propuesta presentada a través de un juego de cartas narrativo sobre las relaciones y la conexión entre personas. Y es que la única dimámica del juego se centrará en este mazo, que será con lo que controlemos a nuestro personaje, reflejando nuestras experiencias dando forma a las distintas respuestas y futuras relaciones.

Como la gran mayoría de títulos de desarrolladoras independientes, este juego hará su debut en PC a través de la plataforma de juegos de Steam.

Requisitos mínimos Signs of the Sojourner

Sistema operativo: Windows 7 SP1

Procesador: Cualquiera con 2 GHz

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Cualquiera con 1 GB de VRAM

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 10

15 de mayo

Those Who Remain

Ambientada en la tranquila ciudad de Dormont ahora deformada por la oscuridad de sus habitantes, este thriller de aventuras nos llevará a través de una historia que combina un mundo profundamente atmosférico con algunas escenas y desarrollos desconcertantes, y algunos momentos de tensión y terror psicológico.

Prepara tu mente para uno de los próximos lanzamientos más aterradores del mes, disponible para PC a través de Steam, así como en las consolas PS4 y Xbox One

Requisitos mínimos Those Who Remain

Sistema operativo: Windows Vista (64-bit)

Procesador: Intel Core i3 a 2.4Ghz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 260 o AMD Radeon HD 5750

Almacenamiento: 9 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix

En directa disonancia con el título anterior, nos llega este juego arcade con gran sabor japonés, y el que podremos acompañar a esta idol a través de una amplia variedad de canciones de pop y electrónica que nos someterán a una serie de pruebas de habilidad y destreza manual, como si se tratase de un juego de baile sólo para manos.

Miku se suma así a la reciente lista de próximos lanzamientos que Nintendo está trayendo al continente europeo, disponible en exclusiva para la consola portátil Switch.

19 de mayo

The Wonderful 101: Remastered

En este juego de acción y aventuras tomaremos el rol de esta banda de 100 héroes que, mediante el trabajo en equipo y su extraño poder fusionarse, nos permitirán transformarlos para crear una gran variedad de formas y artilugios desde puños gigantes, espadas, pistolas e incluso aladeltas, con los que deberemos superar los distintos obstáculos del mapa y hacer frente a los grandes peligros y enemigos que amenazan la paz.

Tras su estreno y exclusividad en la Wii U, esta versión remasterizada hará su debut ahora en PC (a través de Steam) y PS4, además de en la nueva generación de consolas de Nintendo, sumando su presencia en la Switch.

Requisitos mínimos The Wonderful 101: Remastered

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

20 de mayo

Total Tank Simulator

Si hay algo que nos han demostrado Call of Duty y Battlefield es que nos gusta la guerra. Pero no necesariamente el realismo. Este curioso simulador bélico nos lleva a una reinterpretada Segunda Guerra Mundial, donde además de unos escenarios y personajes al más puro estilo de juguetes, se nos permitirá tomar ambos roles de general (coordinando y desplegando nuestras tropas a modo de RTS) y unidades (pasando a una jugabilidad de FPS).

Disponible en exclusiva para PC a través de Steam, sin duda se trata de uno de los próximos lanzamientos que más nos han llamado la atención.

Requisitos mínimos Total Tank Simulator

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i5 a 2,5 Ghz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 560 o equivalente AMD

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0

22 de mayo

Maneater

Presentado como un juego de rol y acción para un jugador, tomaremos con la total libertad de control de un poderoso tiburón, alimentándonos y explorando el amplio y basto océano. Sin embargo, no sólo de animales está lleno el mar. Y es que también podremos nadar hasta las distintas y más pobladas playas, donde podremos pasar de una «pacífica» vida, a causar estragos al más puro estilo de las películas de Tiburón.

Redefine la ley del más fuerte con este juego, próximamente disponible para PC (a través Steam), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Maneater

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador: Cualquier Quad-core a 2.5 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce 470 GTX o AMD Radeon 6870 HD series

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 10

Saints Row The Third Remastered

En esta entrega controlaremos a uno de los Third Street Saints, una banda callejera reconvertida en una reconocida marca de zapatillas, bebidas y muñecos cabezones, y continuando con los grandes tintes de humor absurdo y para adultos, y el enorme despliegue de acción que caracteriza a esta saga.

Estrenado originalmente en el surtido completo de plataformas, finalmente esta nueva edición remasterizada volverá a contar con los próximos lanzamientos en PC (bajo la primera exclusiva de Epic Games), PS4 y Xbox One; y aunque todavía sin una confirmación oficial, también se prevé una futura llegada a la portátil de Nintendo.

Requisitos mínimos Saints Row The Third Remastered

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador: Intel i3 3230 o AMD Phenom II X4 98

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA Geforce GTX 560 o AMD Radeon HD 7750

Almacenamiento: Sin especificar

26 de mayo

Minecraft: Dungeons

Siendo el primer juego de esta saga desarrollado de forma íntegra por Mojang, nos encontramos con un juego de acción y aventura completamente nuevo inspirado en los clásicos juegos de exploración de mazmorras, ambientado en el fantástico mundo de Minecraft, y al que se sumará un componente cooperativo para hasta cuatro jugadores en modo local.

Tras numerosos retrasos, finalmente este spin-off se suma oficialmente a los próximos lanzamientos de este mes, próximamente disponible en PC (en exclusiva para la Microsoft Store), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Minecraft: Dungeons

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3-3210 o AMD A8-7600

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Intel HD Graphics 4000 o AMD Radeon R5 series o Nvidia GeForce 400 Series

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

27 de mayo

Ninjala

En un punto a medio camino entre Splatoon y Super Smash Bros., Nintendo nos sorprende ahora con este juego de combates multijugador en el que tomaremos el papel de unos jóvenes ninjas, cada unos con sus propias habilidades y poderes especiales. Y es que además del gran parecido gráfico, uno de sus mayores puntos fueres es la gran adaptación de la violencia para el público de menor edad, sustituyendo las armas por sticks de gomaespuma y enormes bolas de chicle.

Si bien muchos no habrán oído hablar de este título hasta el momento, no nos cabe duda de que se trata de una de las apuestas fuertes de la compañía nipona, y sin duda uno de los próximos lanzamientos de mayor repercusión para Nintendo Switch.

For the Warp

Si hay algo que saben aprovechar las desarrolladoras independientes es, sin duda, la capacidad de reinvención. Y es que este título nos demuestra no siempre «menos es más», combinando bajo un único título un juego de construcción de mazos, los género de rol y roguelike, una ambientación píxel en el espacio, y los combates entre naves. Y es que por raro que parezca, el resultado simplemente funciona.

Actualmente disponible para PC a través del acceso anticipado en Steam, finalmente este juego se estrenará bajo su primera versión completa.

Requisitos mínimos For the Warp

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel i3 330M

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Cualquier Intel HD

Almacenamiento: 300 MB de espacio disponible

28 de mayo

Shantae and the Seven Sirens

También conocido como Shantae 5, nos encontramos con la última entrega de esta saga de acción, plataformas y aventuras en 2D creada por WayForward, donde se combinarán los mundos de fantasía y magia con los personajes de animación japonesa.

Lo más curioso de todo es que, pese a desembarcar ahora en PC, PS4, Xbox One y Nintnedo Switch, este no ha sido el primer lanzamiento de Shantae and the Seven Sirens, anteriormente disponible en el servicio Apple Arcade.

Requisitos mínimos Shantae and the Seven Sirens

Sistema operativo:

Procesador:

Memoria:

Gráfica:

Almacenamiento:

DirectX:

29 de mayo

Ya lo vaticinábamos al comienzo de esta noticia, y aunque si bien ya hemos podido ver algún que otro exclusivo más arriba, este es día que realmente convierte a este mes lo que Nintendo podría llamar un verdadero «Super-Mayo» (lo sé, perdón por el chiste malo), concentrándose aquí el groso de sus próximos lanzamientos.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Tras el gran éxito de su segunda entrega, y un primer lanzamiento limitado a la anterior generación de consolas de Nintendo, finalmente la compañía ha decidido reestrenar una versión completamente remasterizada y reeditada de este J-RPG de acción y fantasía.

Y es que además del claro salto gráfico, también contaremos con la remasterización completa de su banda sonora, así como la inclusión de un nuevo epílogo, y unas mecánicas de juego más pulidas y accesibles.

XCOM 2 Collection

Tras su primer paso por PC, finalmente esta colección llega a Nintendo Switch no sólo con el galardonado juego de estrategia por turnos XCOM 2, sino también con sus expansiones War of the Chosen y cuatro packs de contenido descargable: Guerrero de la resistencia, Hijos de la anarquía, Cazadores de alienígenas y El último regalo de Shen.

Borderlands Legendary Collection

Otra gran colección que se suma a los próximos lanzamientos de Switch es la del shooter de Gearbox y 2K Games, con la que podremos disfrutar y adentrarnos en las tres primeras entregas de los buscadores de cámaras, incluyendo Borderlands: Edición Juego del año, Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel. Sin duda una manera más que perfecta de prepararse para la tan esperada llegada de Borderlands 3 a esta consola.

BioShock: The Collection

Pero si hablamos de sagas clásicas, no podía faltar esta. Nada menos que 13 años desde su primer estreno, volvemos a tener el placer de contar con esta entrega atmosférica de acción y disparos en primera persona, que se suma a los próximos lanzamientos de Nintendo Switch bajo su versión remasterizada y junto a BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition, ofreciéndonos así la aventura al completo.

Y es que por mucho que pasen los años, se trata de una saga ampliamente recomendable para viejos conocidos y nuevos jugadores.

Fast & Furious: Crossroads

Lejos de los cada vez más presentes simuladores realistas, todavía queda espacio para los juegos de conducción arcade y competiciones a altas velocidades. Y quién mejor para representar esta premisa que la propia saga Fast & Furious, que inspirada en las entregas cinematográficas, nos ofrece un título cargado de acción, una muy variotipa selección de vehículos, y algunas caras conocidas.

Se uno más de la familia y ponte al volante de tu PC, PS4 o Xbox One.

Requisitos mínimos Fast & Furious: Crossroads

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador: Intel Core i7-3770 (Quadra-Core a 3.4GHz) o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 680 o AMD Radeon R9 280X

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Otros juegos retrasado

The Last of Us: Part II

Tras un primer retraso que relegó su fecha de lanzamiento hasta finales del mes de mayo, y pese a los increíbles esfuerzos y extendidas jornadas laborales por parte de los chicos de Naughty Dog, finalmente la situación ante el COVID-19 parece haber propiciado un nuevo retraso para esta secuela de acción protagonizada por la ya adolescente Ellie.

Sin embargo, aparte del propio enfriamiento que supone este nuevo aplazo para los fans, ahora debemos sumar otras grandes preocupaciones como la reciente filtración masiva de contenidos, que además de algunas escenas del juego, habría filtrado también el final de esta entrega.

Así pues, si todo sigue según lo previsto, The Last of US Part 2 no llegará a PS4 hasta el próximo mes de junio. Sin querer frivolizar la situación, no deja de ser irónico ver cómo este juego de supervivencia trata de mantenerse en pie una y otra vez contra una pandemia mundial.