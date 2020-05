El protagonismo de los periféricos gaming ha crecido exponencialmente con el paso de los años, gracias al valor que ofrece la especialización y al empuje del gaming profesional y de los deportes electrónicos.

No hay duda de que, hoy por hoy, podemos jugar a cualquier cosa con un teclado y un ratón estándar, al fin y al cabo su objetivo es el mismo, interactuar y controlar un ordenador, ya sea portátil o de escritorio. Sin embargo, contar con periféricos gaming nos permite jugar a otro nivel y desarrollar todo nuestro potencial.

Es el valor de la especialización al que hemos hecho referencia al principio del artículo, una máxima que aplica a cualquier otro frente y que resulta innegable. Piensa, por ejemplo, en lo que puedes hacer con una GPU integrada, podrías jugar a algunos títulos, pero no conseguirías el rendimiento ni la calidad de imagen que obtendrías con una tarjeta gráfica dedicada y pensada para gaming.

La conclusión que nos deja todo esto es simple pero muy importante, contar con unas herramientas adecuadas y optimizadas para el cumplimiento de un fin nos ayudará a alcanzarlo con un esfuerzo menor, no hay más, pero cuando hablamos de periféricos gaming debemos tener muy en cuenta que estos ofrecen una importante versatilidad y que sirven para mucho más que para disfrutar de nuestros juegos favoritos.

Los periféricos gaming de fabricantes de primer nivel, como Corsair y Elgato, ofrecen una alta calidad de construcción, son fáciles de utilizar y nos permite acceder a un conjunto de prestaciones y de funciones avanzadas que marcan una importante diferencia en juegos, pero también pueden ayudarnos a teletrabajar, a socializar e incluso a estudiar.

Periféricos gaming y ergonomía: valor a través del diseño y la calidad de construcción

Los periféricos gaming están diseñados para ofrecer una experiencia de uso cómoda incluso tras muchas horas de uso, y para mantenerse como el primer día aunque los utilicemos durante largos periodos de tiempo, lo que se traduce en una larga vida útil.

Sé lo que estáis pensando, que los periféricos gaming tiene un precio mayor, y sí, es cierto, pero lo compensan de sobra ofreciendo una comodidad y una experiencia de uso superior, y una vida útil mucho más elevada.

No es difícil de entender, pero lo veremos mejor con un ejemplo. Hace algunos años compré dos ratones genéricos que, en total, me costaron casi 40 euros, y apenas me duraron un año y medio entre los dos. Tras esas malas experiencias compré un Corsair Vengeance M65 en oferta por 50 euros y seis años después todavía funciona a la perfección, de hecho lo utilizo como ratón secundario para acompañar a un portátil Lenovo.

Lo barato sale caro, de eso tampoco hay duda, y además puede dar muchos problemas. Utilizar un ratón o un teclado con una ergonomía y un diseño pobre puede generar molestias a nivel físico, acelerar el desarrollo de fatiga e incluso desencadenar el síndrome del túnel carpiano. A esto debemos unir, además, los problemas asociados a la menor calidad de construcción y a otras carencias que presentan este tipo de periféricos.

Por contra, los periféricos gaming están diseñados, desde el principio, para que podamos pasar largas sesiones delante del PC con total comodidad, son altamente personalizables y regulables y vienen con accesorios que nos permiten adaptar su utilización a nuestras necesidades concretas.

Los teclados Corsair, por ejemplo, son regulables en inclinación, cuentan con un reposamuñecas extraíble y tienen teclas serigrafiadas con láser que son muy resistentes al desgaste. Si echamos un vistazo a los ratones gaming nos encontramos con un enfoque muy similar, ya que Corsair utiliza diseños con una ergonomía casi perfecta, acabados gomosos para conseguir un buen agarre y en muchos casos integra accesorios que nos permiten personalizar el agarre.

Los auriculares también son importantes, de hecho se trata de un periférico que para muchos usuarios es fundamental por el aislamiento que ofrecen. Los auriculares de Corsair utilizan diademas regulables de alta calidad que permiten conseguir un ajuste perfecto, cuentan con un acolchado de alta calidad basado en espuma viscoelástica con efecto memoria y utilizan materiales que facilitan la transpiración. Son, además, bastante ligeros, lo que significa que podremos llevarlos puestos durante horas sin que tener que preocuparnos por la aparición de fatiga o de calor.

En mi caso, que llevo gafas, utilizo unos Corsair Virtuoso RGB Wireless SE, y la experiencia es muy buena incluso en verano. El acolchado es perfecto y la presión está debidamente equilibrada, tanto que hay momentos en los que te olvidas de que los llevas puestos.

No podemos olvidarnos de la silla, un elemento fundamental de cualquier espacio para gaming, teletrabajo o estudio. Si dedicamos, por ejemplo, cuatro horas a jugar y ocho horas a teletrabajar cada día, de lunes a sábado, habremos pasado, en un mes, una media de 312 horas sentados en nuestra silla. Es mucho tiempo, ¿verdad?

Ese dato nos permite entender, en parte, la importancia de la silla. Las sillas para gaming han sido diseñadas con la comodidad y la ergonomía como objetivos clave, todo para que el usuario pueda pasar en ellas muchas horas sin que aparezcan molestias, y cuentan, además, con una alta resistencia al uso.

Una silla como la Corsair T3 Rush está dirigida al sector gaming, pero también nos permitirá teletrabajar y estudiar con total comodidad, gracias a su excelente ergonomía, a sus diferentes ajustes y a los cojines de apoyo lumbar y cervical, que están fabricados con espuma viscoelástica de alta calidad. Su acabado en tela transpirable representa un importante valor añadido, ya que nos ayuda a estar frescos incluso después de varias horas de uso continuado.

La Corsair T3 Rush puede ayudarnos a afrontar varias horas de gaming intenso e ininterrumpido, pero también nos permitirá disfrutar de una experiencia única si tenemos que teletrabajar o estudiar durante varias horas. Y recuerda que si en algún momento necesitas echar una cabezadita para descansar no tendrás que moverte de la silla, podrás declinarla hasta crear un ángulo de 180 grados.

¿Cómo te ayuda la ergonomía y la calidad de construcción de los periféricos gaming a trabajar, socializar y estudiar?

Una mayor comodidad se traduce en una mayor productividad y en menos fatiga en tu trabajo y en tus estudios.

La reducción de la fatiga te permitirá pasar más horas trabajando y estudiando de forma eficiente.

También te permitirá disfrutar de videollamadas y otras formas de socialización a distancia sin que la fatiga te arruine el momento.

La calidad de construcción de los periféricos gaming deriva en una gran resistencia al desgaste, lo que significa que podrás utilizarlos de forma intensiva para trabajar o estudiar sin preocupaciones.

Evitaremos malas posturas y sobreesfuerzos que pueden acabar generando molestias y problemas de salud a largo plazo.

Crea perfiles personalizados y disfruta de un alto nivel de prestaciones

Ya hemos visto que los periféricos gaming ofrecen un valor muy sólido por su alta calidad de construcción, su vida útil y su ergonomía, pero también marcan la diferencia gracias a su alto nivel de prestaciones y a sus diferentes opciones de personalización y de configuración, tres cuestiones muy importantes sobre las que vamos a hablar a continuación.

Los teclados Corsair utilizan interruptores mecánicos de diferentes tipos que ofrecen una fuerza de actuación, un recorrido un y sonido distinto. Muchos creen que este tipo de teclados solo son recomendables para jugar, pero nada más lejos de la realidad. Existen interruptores que ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento en juegos y en tareas de mecanografía y ofimática, como los Cherry MX Red o los Cherry MX Brown.

Llevo alrededor de cinco años utilizando teclados mecánicos con interruptores Cherry MX Red para jugar y para trabajar. Hay días que me puedo pasar hasta 10 horas escribiendo, y debo decir que no los cambiaría por nada, me permite disfrutar de una escritura ágil y muy cómoda, y me transmiten unas sensaciones con cada pulsación que me mantienen «vivo» durante el trabajo, algo que no conseguiría con un teclado tradicional de membrana.

Si los teclados mecánicos te parecen muy «altos» no tienes nada de lo que preocuparte, Corsair comercializa versiones de perfil bajo muy interesantes, como el Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile que tuvimos la oportunidad de analizar el año pasado.

Todos los teclados mecánicos de Corsair son periféricos gaming de primer nivel, lo que significa que utilizan interruptores de alta calidad que ofrecen un ciclo de vida mínimo de 50 millones de pulsaciones, ofrecen una respuesta perfecta con cada pulsación y cuentan con botones específicos para controlar aspectos como el volumen y la reproducción multimedia.

También se integran en la plataforma iCUE de Corsair, lo que nos permite crear macros y ajustes personalizados que podremos dividir en grupos: aquellos pensados para juegos y aquellos que vayamos a utilizar para trabajar o para estudiar.

Lo mismo ocurre con los ratones Corsair. Estos periféricos para gaming utilizan sensores de gran calidad y alta resolución, montan botones adicionales y disponen de interruptores con ONROM con hasta 50 millones de pulsaciones para asegurar una respuesta precisa y una larga vida útil. Se integran en iCUE, una plataforma que nos permitirá crear perfiles totalmente personalizados, definir acciones y macros en los botones realizar otros ajustes importantes como la calibración de superficie.

Os pongo un ejemplo concreto. En mi caso utilizo un Corsair Nightsword RGB con tres perfiles diferentes: uno para trabajo, otro para gaming y otro para navegación web y multimedia. Cada uno de esos perfiles tiene unos ajustes y unos DPI diferenciados, lo que me permite disfrutar de una experiencia de uso totalmente distinta y ajustada a las particularidades de cada tarea. Así, en el perfil de trabajo tengo una tasa de DPI más baja para lograr un movimiento más lento y pausado que me permite lograr una mayor precisión, mientras que en el perfil para gaming tengo todo lo contrario.

Puedo cambiar entre esos tres perfiles al instante, con un solo clic en cualquiera de los dos botones adicionales que van ubicados en el lateral del botón de clic izquierdo, y en los otros botones tengo configurados diferentes atajos. Si necesitamos ir más allá y queremos crear un set completo de atajos que nos permita controlar todo nuestro mundo con un dedo los Stream Deck de Elgato son una excelente opción.

Con ellos podemos definir una serie de funciones concretas y asignarlas a cada uno de los botones que integran dichos accesorios. Por ejemplo, podemos crear un perfil general que nos permita acceder a aplicaciones y funciones determinadas con un solo toque, lo que nos ayudará a ser más productivos y a tener todas nuestras herramientas y aplicaciones bajo control. También podemos crear otro perfil que muestre información útil, como el uso de la CPU o los controles de otros accesorios compatibles, o incluso asignar funciones de grabación y de reproducción.

Los auriculares son otro de los periféricos para gaming que también ofrecen un valor muy sólido en entornos de teletrabajo y de estudio. Con ellos podemos aislarnos del molesto ruido exterior, disfrutar de una calidad de sonido excelente y de un micrófono integrado muy completo y muy versátil con el que podremos realizar llamadas y videollamadas con una voz nítida y sin ruido ambiental.

Todos los auriculares gaming de Corsair vienen con un micrófono integrado, cuentan con certificación Discord y la mayoría de los modelos incluyen tecnologías avanzadas como cancelación de ruido, sonido 7.1 virtualización y funciones de ecualización a través de iCUE que nos permiten adaptar la reproducción del sonido a cada situación. Si buscamos un modelo premium que encaje sin problemas tanto en un escritorio gaming como en uno profesional los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE son una excelente opción.

Jugar, socializar y estudiar es mucho más fácil con unos auriculares de calidad que integren un buen micrófono, y en este sentido los modelos de Corsair son una excelente opción por su calidad, sus prestaciones y su versatilidad.

¿Cómo te ayudan los periféricos gaming a trabajar, socializar y estudiar a través de sus prestaciones y opciones de personalización?

Su alto rendimiento y su elevado nivel de prestaciones te permitirá realizar cualquier tarea sin problemas.

Disfrutarás de una elevada calidad de sonido y de voz en tus llamadas y videollamadas.

Podrás escribir a toda velocidad, sin errores y sin pulsaciones fantasma.

Controlarás mejor tus aplicaciones y todas las herramientas que utilizas en tu día a día, y podrás organizarlas a la perfección.

Tendrás la posibilidad de crear un entorno sin cables de una manera sencilla, gracias a los periféricos gaming inalámbricos y a la plataforma iCUE.

Tú defines la superficie de trabajo. Existen muchos tipos de alfombrilla con tamaños muy distintos, desde el tipo estándar hasta el formato 3XL.

Puedes crear perfiles totalmente personalizados y adaptados a tu trabajo, a tus estudios y a tus juegos favoritos, y alternar entre ellos en segundos.

Ilumina tus juegos y crea tu propio ambiente de trabajo

La iluminación LED RGB que integran los periféricos gaming de Corsair les da un toque de color muy atractivo, pero sus posibilidades van más allá del plano estético. Todos los periféricos gaming de Corsair que cuentan con este tipo de iluminación se integran en iCUE, una plataforma que nos permitirá configurarla y adaptarla a nuestro gusto, y a nuestras necesidades.

Gracias a iCUE podemos crear diferentes perfiles de iluminación LED RGB para dar forma a ambientes distintos que se adaptarán a diferentes situaciones. Por ejemplo, si vas a jugar podrás establecer o crear diferentes perfiles para tus juegos favoritos, y también podrás disfrutar de efectos de iluminación inmersiva en títulos como The Division 2, Diablo III, Metro Exodus, Far Cry New Dawn y otros.

Si vas a utilizar el PC para trabajar o para estudiar puedes establecer una iluminación tranquila y relajante, con tonos cálidos o fríos, en función de la hora del día y de la iluminación ambiental, lo que te ayudará concentrarte y te sumergirá en una atmósfera verdaderamente única. Tú decides cómo quieres iluminar tus juegos, tu trabajo, tus horas de estudio y, en general, todos tus momentos al PC, gracias a iCUE y la iluminación inmersiva de Corsair.

La herramienta iCUE es muy fácil de utilizar y te permite ajustar, además, la intensidad de la iluminación. Si no tienes tiempo para crear un perfil personalizado para tus periféricos gaming no te preocupes, Corsair tiene una comunidad enorme que no deja de crear perfiles que podrás descargar y utilizar sin problemas.

Recuerda que la iluminación ambiental influye mucho en la fatiga ocular cuando utilizamos el PC. Utilizar la iluminación LED RGB de tus periféricos gaming puede ayudarte a reducir el cansancio ocular, a ser más productivo y a concentrarte mejor.

¿Sorprendido con todo lo que ofrecen los periféricos gaming? Algunos todavía se empeñan en encasillarlos como caprichos o como soluciones poco prácticas, pero como hemos visto a largo de este artículo la realidad es totalmente distinta. Ofrecen un valor muy sólido, son muy versátiles y representan una inversión que amortizaremos sin problemas, gracias a sus prestaciones, a su calidad y a su larga vida útil.

¿Cómo te ayudan los periféricos gaming a trabajar, socializar y estudiar a través de la iluminación?