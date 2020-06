La RTX 3080 va a tener un precio muy alto, vemos por qué

Las GeForce RTX 30 han sido objeto de numerosas filtraciones, de hecho hace nada vimos la imagen de un supuesto prototipo de la RTX 3080. Al principio dicha imagen fue seriamente cuestionada, pero poco a poco ha ido ganando credibilidad hasta llegar a un punto en el que algunas fuentes se atreven a dar por hecho que ese será el nuevo diseño que tendrá el sistema de refrigeración del modelo de referencia.

Todavía no hay nada oficial por parte de NVIDIA, así que debemos ser cautos, pero según VideoCardz la compañía habría iniciado una investigación contra los fabricantes Foxconn y BYD (Build Your Dreams) para encontrar al culpable de la filtración. Sé lo que estáis pensando, ¿de verdad es ese el diseño que utilizará NVIDIA? No puedo responderos con un sí rotundo, pero sí que puedo deciros que es real y que ha sido, como mínimo, uno de los que está considerando el gigante verde, es decir, un candidato a diseño final.

Es importante tener en cuenta que incluso en el caso de que NVIDIA utilice ese sistema de refrigeración en la RTX 3080 (y en el resto de tarjetas gráficas de gama alta de nueva generación) su diseño podría cambiar de forma considerable para mostrar una estética más cuidada. Por ejemplo, NVIDIA podría utilizar embellecedores en la parte superior que cubran mejor el enorme radiador y que muestren detalles y distintivos diversos. La estética siempre ha sido una parte importante de las series «Founders Edition», y no creemos que las RTX serie 30 vayan a ser una excepción.

GeForce RTX 3080: el precio podría ser un gran problema

Y bastante importante. Una reciente información indica que el coste de fabricación del sistema de refrigeración que utiliza la RTX 3080, basado en un PCB irregular con dos ventiladores a ambos extremos y en caras opuestas apoyados sobre un enorme radiador, ronda los 150 dólares.

¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que solo el sistema de refrigeración de la RTX 3080 cuesta casi lo mismo que una tarjeta gráfica de gama media como la RX 580 de AMD o la GTX 1650. No es una buena señal, de eso no hay duda. La RTX 2080 llegó al mercado con un precio de 849 euros y confirmó una tendencia al alza en los modelos de gama alta de NVIDIA, ya que otros modelos equivalentes de generaciones anteriores, como la GTX 680, no superaron la franja de los 500 euros.

Si ponemos esto en perspectiva creo que es probable que la RTX 3080 se acerque a la franja de los 1.000 euros, aunque estoy convencido de que no llegará a superarla, más que nada porque representa una importante barrera psicológica para los consumidores, una realidad de la que NVIDIA será totalmente consciente.

En el cuadro adjunto podéis ver las posibles configuraciones de memoria de las RTX 3080, RTX 3080 Ti y RTX 3090-TITAN RTX. La primera sería la más beneficiada, ya que sumaría 2 GB más de memoria que la RTX 2080 y tendría un ancho de banda mucho mayor. Los otros dos modelos mantendrían la misma cantidad de memoria, pero tendrían también un mayor ancho de banda.

Os recuerdo que, si todo va según lo previsto, las RTX serie 30 serán las primeras tarjetas gráficas de NVIDIA que lograrán, por fin, domar el trazado de rayos, una tecnología de renderizado muy exigente que ha quedado, en gran medida fuera del alcance real de las RTX serie 20.

El nuevo sistema de refrigeración, unido a la mayor complejidad de los nuevos núcleos gráficos utilizados en la arquitectura Ampere y ese enorme salto de rendimiento en trazado de rayos serán, también, factores determinantes que afectarán de forma notable al precio final de venta. Espero que AMD esté a la altura con las Radeon RX 6000 basadas en RDNA 2, si no NVIDIA podría poner los precios «que quiera».

Imágenes: tor6770 y JDSP_.