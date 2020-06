Xbox Lockhart ha aparecido referenciada en una serie de perfiles de uso en los archivos de Windows 10 y abre la puerta a la que sería la variante económica de la Xbox Series X que llegará en navidades.

Xbox Lockhart vendría a ser a la Xbox Series X lo que la actual One S supone para la One X, una variante de menor potencia, pero con un precio bastante más económico y acceso a todo el ecosistema de juegos de Microsoft.

Lo cierto es que antes de la presentación oficial de la nueva generación de consolas de Microsoft, ya se rumoreó el desarrollo de varias versiones, si bien hasta ahora solo se ha confirmado una versión para la gama alta. Una variante económica tiene todo el sentido. El precio es un punto crítico para la venta de consolas y Xbox Series X no será precisamente económica.

En cuanto a características, se sigue hablando del mismo procesador Zen 2 de ocho núcleos, 12 GB de memoria GDDR6, una GPU Radeon RDNA de segunda generación con soporte de trazado de rayos y una SSD PCIE con menor capacidad que la de Series X para reducir el precio final de venta.

Phil Spencer anticipa más consolas: ¿Xbox Lockhart? ¿U otras?

Los videojuegos se están volviendo cada vez más independientes de los dispositivos y cada vez más dependientes del streaming, de la nube y de Internet. Grandes nombres como Google, Sony, Amazon o la misma Microsoft han comercializado o tienen en marcha servicios de transmisión de juegos y con el creciente atractivo de los teléfonos inteligentes como dispositivos de juego, tenemos que preguntarnos dónde encajan las consolas y los medios físicos en el futuro de los juegos.

De hecho, hemos analizado en varias ocasiones si tal y como está el mercado la nueva generación de Xbox Series X y PS5 serían las últimas consolas tradicionales que llegarían al mercado. El jefe de Xbox, Phil Spencer, apuesta por nuevas consolas en el futuro.

En una nueva entrevista con Wired sobre el enfoque múltiple de Microsoft para la próxima generación de videojuegos, una que incluya PC, hardware de última generación, transmisión de juegos y la Xbox Series X, Spencer dice que Microsoft producirá más consolas en el futuro, y que el enfoque puede no alejarse de jugar juegos en un televisor tan rápido como algunos piensan.

«Me gusta ver la televisión. Me gusta jugar juegos en la televisión. Es donde juego la mayor parte del tiempo», dijo Spencer. «Creo que habrá, durante mucho tiempo, un mundo en el que la gente quiera jugar en un televisor, y estamos comprometidos con eso y brindaremos excelentes experiencias de consola. No creo que Xbox Series X sea nuestra última consola. Creo que haremos más consolas para que esa gran experiencia de juego televisivo funcione y sea deliciosa», asegura.

Obviamente Spencer no puede ser objetivo porque su intención es seguir vendiendo consolas. Otra cosa es que el mercado dicte sentencia hacia otro tipo de enfoque donde no exista la dependencia actual de máquinas para jugar. No sabemos si el ejecutivo se estaba refiriendo a la Xbox Lockhart u otras máquinas que pudieran comercializarse posteriormente. Por si acaso, Microsoft tiene en marcha el proyecto XCloud.