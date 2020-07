Una patente de Sony indica que PS5 utilizará reescalado para mejorar el rendimiento en juegos, una técnica que, como sabrán nuestros lectores habituales, no solo no es nueva, sino que además ha sido clave en la presente generación de consolas. PS4 Pro ha recurrido en muchas ocasiones a una técnica conocida como «Checkerboard Rendering», que se caracteriza por renderizar a una resolución nativa inferior y reescalar hasta llegar a la resolución objetivo.

Puede parecer muy simple, pero lo cierto es que no lo es. Sony no se ha limitado a estirar píxeles para llenar huecos, eso habría generado una pérdida de nitidez y de calidad gráfica enorme. Esta técnica renderiza solo el 50% del total de píxeles de una escena utilizando una cuadrícula 2 x 2, aplica un filtro de reconstrucción para añadir las partes de la escena que no han sido procesadas y añade un suavizado temporal para limitar los dientes de sierra (aliasing).

La patente que Sony registró en 2019 parte de la misma idea y parece indicar que PS5 utilizará reescalado, pero la tecnología detrás de dicha patente es totalmente distinta y apuesta por un enfoque que nos recuerda, y mucho, al sistema DLSS 2.0 de NVIDIA, un método avanzado de reescalado que se apoya en la inteligencia artificial para conseguir una alta calidad de imagen renderizando tan solo el 50% de los píxeles totales de cada imagen.

PS5 utilizará reescalado inteligente: ¿es una buena noticia?

Es la mejor forma de describir la tecnología que hay detrás de esa patente. Pensad por un momento en lo que hace la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, tenemos un algoritmo entrenado para elegir diferentes imágenes y combinarlas para crear una sola con la mejor calidad de imagen posible. El resultado es excelente, pero representa una carga de trabajo importante que se realiza a través de los núcleos tensor que incorporan las GeForce RTX serie 20.

La idea que propone Sony es, en esencia, la misma, renderizar un juego a una resolución mucho menor de la nativa y combinar diferentes imágenes y datos de fotogramas ya utilizados con un sistema de aprendizaje profundo para crear una nueva imagen con un alto nivel de calidad. Es complicado interpretar la patente, ya que está escrita en japonés, pero su esencia queda muy clara, y no hay duda de que estamos ante una tecnología que bebe directamente de la base de NVIDIA DLSS 2.0.

No está nada claro cómo se ejecutará el trabajo que implicaría recurrir a un reescalado inteligente de este tipo. Puede que Sony opte por dar apoyo a PS5 a través de la computación en la nube, o que destine una parte de la potencia de la GPU a dicha tarea, pero en cualquier caso me parece muy interesante, sobre todo tras ver los excelentes resultados que este tipo de reescalado ha sido capaz de conseguir en PC.

Puede que para algunos el hecho de que PS5 utilizará reescalado inteligente pueda tener connotaciones negativas, pero yo creo más bien que es todo lo contrario, es una técnica de optimización que ha empezado a demostrar un valor enorme en PC, y que podría tener también un impacto muy positivo en las consolas de nueva generación.