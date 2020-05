PS4 suma ya más de 110 millones de consolas vendidas

Con la gran mayoría del público mirando ya a la próxima generación de consolas, Sony acaba de publicar los últimos datos de ventas de PS4, con los que la consola habría logrado ya superar los 110 millones de unidades vendidas. Sin embargo, parece que las cifras podrían estar ya cerca de su techo, con un fuerte frenazo con respecto a los meses anteriores, con el único aliciente de dos de sus últimos grandes exclusivos, The Last of Us Part 2 y Ghosts of Tsushima, que todavía podrían acarrean un pequeño aumento en las ventas de la consola.

Y es que a tan sólo medio año de la llegada de las dos variantes de PS5, y pese a que todo apunta a que la compañía japonesa nos ofrecerá unas consolas notablemente más asequibles, los usuarios ya han comenzado con la discriminación en pos de esta nueva generación.

No obstante, y entrando más en detalle, las ventas de consolas sólo representan solo el 19% de las ventas netas de Sony. Y es que el negocio actual reside en la suma de los servicios PlayStation Plus y PlayStation Now (17%), la venta de periféricos (7%), las ventas de juegos en formato físico (6%), y sobre todo, en el claro predominio de los juegos digitales, los DLCs y las microtransacciones integradas, que suman un total del 51% de las ventas totales de la compañía.

Además, visto en comparación con el resto de la escena principal de la industria, PS4 todavía se situaría como la clara ganadora de la actual generación. Si bien Microsoft continúa sin publicar las cifras de ventas oficiales de sus consolas, actualmente se estima Xbox One ostenta la peor cifra de ventas, con tan sólo 46,84 millones de unidades vendidas. Y es que no podemos perder de vista a la Nintendo Switch, que con menos de mitad de tiempo en el mercado, ha logrado alcanzar ya la impresionante cifra de 56 millones de consolas vendidas en todo el mundo, manteniendo un fuerte crecimiento frente al parón de las consolas de Sony y Microsoft.