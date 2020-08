Hace ya meses que vimos la primera llegada del Back Button Attachment, con el que Sony pretenmdía mejorar la experiencia de juego en PS4 y acercarla a lo que podíamos de la futura PS5. Y es que de hecho, la compañía japonesa ya nos adelantó que los controladores DualShock 4 actuales, así como incluso todos los controladores de terceros con licencia oficial compatibles actualmente con la PS4, funcionarán también en la PS5.

Los auriculares inalámbricos Platinum y Gold fabricados por Sony también seguirán funcionando en PS5, al igual que los auriculares de terceros que se puedan conectar a través de USB (a la consola) o mediante conector jack de audio (al mando). Aunque otros periféricos como la PlayStation Camera, utilizada en algunos juegos VR, necesitarán del uso de un adaptador especial para funcionar en la nueva consola.

Sin embargo, ahondando ahora un poco más en todas estas declaraciones, nos llega la confirmación de que si bien el controlador de PS4 sí será funcional en la PS5, no lo será con sus juegos. ¿Pero cómo es esto posible? Concretamente, los DualShock 4 nos ofrecerán la posibilidad de navegar a través del menú y la interfaz principal de la nueva consola, pero a la hora de jugar, sólo serán compatibles con los juegos de su propia generación (y presumiblemente los anteriores). Tal y como explican el el último comunicado oficial de Sony, «Creemos que los juegos de PS5 deberían aprovechar las nuevas capacidades y características que estamos trayendo a la plataforma, incluidas las características del controlador inalámbrico DualSense«.

No obstante, este movimiento tampoco es nada nuevo, ya que de hecho ya vimos como los antiguos controladores de PS3 resultaban incompatibles con la PS4, forzándonos al cambio. Una estrategia que la propia Microsoft también aplicó en los controladores Xbox 360 de cara a la Xbox One, pero que podríamos ver resuelta en la nueva generación, ya que la compañía de Redmond se ha comprometido a compatibilizar los actuales controladores de Xbox One para su uso en la Xbox Series X.

Microsoft solo ha realizado cambios menores en su controlador Xbox Series X , lo que le da a la compañía más libertad para que el hardware existente funcione con juegos futuros. Sony, por otro lado, ha diseñado su controlador DualSense de PS5 alrededor de los gatillos adaptativos, un actualizado sistema de micrófonos integrados y la novedosa tecnología de retroalimentación háptica.

¿Qué más nos depara PS5?

Además de estos adelantos, Sony ya ha anunciado que esta misma semana volveremos a contar con una nueva presentación State of Play, donde si bien la compañía ya ha asegurado que no se hablará sobre el hardware de PS5 o las fechas de lanzamiento, nos ofrecerá algunas actualizaciones y novedades sobre algunos de algunos de los juegos revelados durante su evento de juegos de junio.

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific! What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements! Tune-in details: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT — PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020

En su mayor parte, parece que esta transmisión de State of Play se centrará en los próximos juegos de PlayStation 4 y PlayStation VR, lo que sumado a la confirmado de que no se incluirá ninguno de los títulos a cargo de PlayStation Studios, no augura una conferencia centrada en terceras partes, con algunos títulos a tener en cuenta como Marvel’s Avengers, Resident Evil 8 0 Assassin’s Creed Valhalla.

Con una duración de 40 minutos, el próximo State of Play tendrá lugar este mismo jueves 6 de agosto a las 22:00 (hora de la península española), y se podrá seguir en vivo a través de las cuentas de Twitch y YouTube de PlayStation.