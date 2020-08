El lanzamiento de la arquitectura Zen en 2017 permitió a AMD volver por la puerta grande al mercado de las CPUs de consumo general de alto rendimiento, y le abrió las puertas a otros sectores clave, como el de los procesadores para portátiles, y también para el sector profesional. Ryzen y Threadripper marcaron un punto de inflexión en el sector que, como sabemos, se ha consumado con Zen 2, una arquitectura que da vida a los procesadores Ryzen 3000, a las APUs Ryzen 4000 y a los procesadores EPYC Rome y Threadripper 3000.

Cuando AMD se encontró al borde de la quiebra muchos expertos y analistas daban por hecho que su única opción era «venderse» a un gigante tecnológico. Samsung fue uno de los nombres más sonados, pero al final la compañía de Sunnyvale ha logrado recuperarse, y de qué manera. Sus acciones son, a día de hoy, más valiosas que las de Intel, su capitalización de mercado roza los 100.000 millones de dólares, y según los analistas lo tiene todo para seguir arrebatando cuota de mercado a Intel.

Con el lanzamiento de Zen 3, previsto para finales de este año, AMD podría colocarse en una posición de liderazgo total en términos de rendimiento, eficiencia y precio, y lo más increíble es que esto aplicaría a todos los niveles, gracias a la versatilidad que ofrece la arquitectura Zen 3, un diseño MCM (módulo multi-chip) que permite crear procesadores de consumo general de alto rendimiento para cualquier sector (profesional, consumo general y portátil), con un impacto mínimo a nivel de oblea y un coste muy contenido.

AMD se hará con el 50% del mercado global de CPUs en 2021

Así de claro ha sido el analista Mark Lipacis, quien se ha mostrado convencido de que la compañía que dirige Lisa Su no tendrá problemas para aglutinar el 50% de la cuota de mercado del sector de CPUs x86 durante el segundo trimestre de 2021. Es una estimación muy positiva para AMD, ¿pero tiene sentido? Vamos a verlo.

Si echamos un vistazo a la posición que tiene AMD ahora mismo nos encontramos con una clara combinación de luces y sombras. Ofrece procesadores con un valor muy sólido, y sí, sus ventas y su cuota de mercado han mejorado, pero sigue teniendo una importante cuenta pendiente con el sector OEM, un mercado donde Intel sigue liderando claramente.

No hay duda de que con el lanzamiento de Zen 3 la compañía de Sunnyvale reforzará su posición en el sector, y que Intel no podrá seguirle el ritmo a corto y medio plazo por los problemas que ha tenido con los procesos de 10 nm y de 7 nm, pero para conseguir ese objetivo de alcanzar el 50% de cuota de mercado en el sector de CPUs x86 AMD no puede limitarse a lanzar buenos productos, tiene que afinar los acuerdos con los OEMs y reforzar sus inversiones en publicidad y marketing para hacer ver al usuario con menos conocimientos por qué deberían elegir sus procesadores.