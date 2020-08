Hace un par de días saltó a la palestra la información de que Monster había filtrado el precio de Xbox Series X. La noticia partía de un sorteo realizado por dicha marca de bebidas energéticas, en el que se indicaba, dentro del resumen de condiciones, que el valor acumulado de las 200 Xbox Series X sorteadas era de 119.998 dólares.

Bien, la lógica aplicada para obtener el precio de Xbox Series X fue simple, dividir ese dinero entre 200 unidades, lo que nos dejaba un total de 599,99 dólares. A partir de ahí ha corrido como la pólvora la noticia de que ese será el coste total de la consola, pero hay un problema, y es que partimos de una base que es, desde el principio, errónea.

Vamos a ver por qué. En primer lugar debemos tener en cuenta que Monster sortea la consola y una copia de Halo: Infinite para cada uno de los 200 ganadores. Como sabrán nuestros lectores habituales dicho juego ha sido retrasado a 2021, lo que significa que no vendrá en un pack de lanzamiento. Debemos, por tanto, descontar de esos 599,99 dólares el coste del juego, que debería ser, como mínimo, de 59,99 dólares.

El precio de Xbox Series X se basa en una estimación

Ya tenemos claro el primer error. Si descontamos el coste del juego nos quedan un total de 540 dólares, ¿pero realmente es una cantidad fiable? Pues no, la propia Monster reconoce que es una estimación y que no tiene porque guardar una relación exacta con el valor real cuando los premios se pongan a la venta.

¿No lo tienes claro? Pues está perfectamente indicado donde dice:

«Any difference between stated value and actual value will not be awarded (no se compensará ninguna diferencia entre el valor estimado y el valor real)».

¿Qué debemos sacar en claro de todo esto? Pues que todavía no tenemos un precio definitivo, y que las informaciones que han surgido alrededor de este sorteo no tienen el valor que se les ha dado. Os recuerdo que, según las últimas informaciones, el coste de producción de Xbox Series X ronda entre los 460 y los 520 dólares. Como ya os hemos dicho en otras ocasiones, esto nos lleva a pensar que lo más probable es que el precio de Xbox Series X acabe rondando, como máximo, los 499,99 dólares.

Salvo sorpresa, PS5 debería costar también 499 dólares. Tanto Sony como Microsoft deberían tender a una cierta paridad de precios para evitar que el usuario pueda sentir rechazo hacia la consola más cara. Sigo pensando que el precio de Xbox Series X no superará los 499 dólares-euros, y que ocurrirá lo mismo con PS5.