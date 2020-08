WhatsApp trabaja en una herramienta buscador para stickers

Desde su primera llegada hace ya unos meses, WhatsApp ha estado trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades para los stickers de su aplicación, anunciando recientemente la futura llegada de los primeros paquetes de pegatinas animadas. Sin embargo, parece que aplicación de mensajería estaría preparando todavía más novedades para estos.

Una vez más, la información nos llega a través de WABetainfo, quienes han detectado la presencia de esta nueva función en la última versión beta de WhatsApp 2.20.198.5 para Android. La capacidad de buscar pegatinas se encuentra actualmente en la fase de desarrollo y lo que es peor es que no sabemos cuándo estará disponible para el público en general.

Así pues, por el momento la presencia de esta nueva herramienta sólo se ha detectado en la versión de la aplicación para Android, por lo que como es ya costumbre, es muy posible que vamos una primera integración para los usuarios de este sistema operativo, teniendo que esperar algo más hasta poder verla integrada para su aplicación iOS.

Another screenshot about the stickers search feature in Android, that will be available in future. pic.twitter.com/0URSxs06yB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2018