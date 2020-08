Sony confirmó, durante el evento de presentación de PS5, que su consola de nueva generación utilizará un SSD de alto rendimiento capaz de ofrecer una velocidad de transferencia de hasta 5,5 GB/s (no comprimidos), y que su capacidad de almacenamiento será de 825 GB. Es una cifra curiosa y nada habitual, ya que lo normal es encontrarnos configuraciones de 960 GB o de 1 TB.

Mark Cerny dio a entender, en su momento, que esa configuración era la que «mejor valor» ofrecía al usuario, un comentario que parece indicar que tuvieron que limitar un poco la capacidad de almacenamiento para que los costes no se disparasen. El caso es que, como ocurre con cualquier producto que trae un sistema operativo y unas aplicaciones preinstaladas, la cantidad de espacio que tendrá disponible el usuario de PS5 será mucho menor.

Según una reciente filtración, PS5 tendrá disponibles 700 GB de ese total de 825 GB. Vamos aponer esto en contexto, para entender si es mucho o si es poco. Un juego como Destiny 2, con todas sus expansiones, ocupa casi 100 GB, pero hay títulos como Call of Duty Warzone que ya han superado la barrera de los 200 GB. Los números no mienten, contar con 700 GB de espacio libre para instalar juegos en una videoconsola es poco, tanto que puede acabar limitando la experiencia de uso a corto plazo.

PS5 utilizará una versión personalizada de FreeBSD 12

La fuente de esta filtración también nos ha dejado algunos detalles interesantes relacionados con otras cuestiones técnicas de la consola, y ha reiterado los precios de venta que vimos en su momento, aunque introduciendo ciertas modificaciones en algunos accesorios.

En cuanto a la utilización de FreeBSD 12 como sistema operativo en PS5 debo decir que no me sorprende, al fin y al cabo PS4 utiliza FreeBSD 9.0. Con respecto a los nuevos precios solo hay cambios, como he indicado, en algunos accesorios, lo que significa que el precio de PS5 se mantiene los 499,99 euros para la versión estándar y 399,99 euros para la versión sin unidad óptica.

Por contra, el precio del DualSense sube de 59,99 euros a 69,99 euros, y la cámara HD también ha subido a 69,99 euros. Por su parte, el kit de realidad virtual PSVR de nueva generación ha sido listado con un precio de 399,99 euros. Tened en cuenta que ninguno de los precios que hemos dado tiene confirmación oficial, aunque encajan perfectamente con las últimas filtraciones y tienen mucho sentido.

El pack básico de PS5 incluirá la consola con un SSD de 825 GB (700 GB libres, como hemos dicho), y vendrá acompañada de un mando DualSense, un cable de carga USB Type-C, cable de alimentación y un cable HDMI 2.1, que será imprescindible para disfrutar de todo el potencial de la consola de Sony.

Según la fuente de esta información, Sony tiene previsto abrir las precompras de PS5 el próximo 9 de septiembre, una fecha que casa perfectamente con los rumores que apuntaban a un posible lanzamiento en noviembre.