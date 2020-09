Amazon Music anuncia oficialmente el soporte de pódcast

Hace años que el fenómeno crece y a día de hoy es ya un negocio que muchas de las grandes no se quieren perder. Hablamos de los pódcast y de cómo Amazon Music acaba de entrar de lleno en este terreno. De momento, eso sí, lo hace con alcance limitado a Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido, aunque la experiencia no tardará en exportarse al resto de territorios en los que opera el gigante de Internet.

Era un secreto a voces, si bien finalmente no ha terminado siendo del todo como se predijo. Los pódcast llegan a Amazon Music y no solo a Audible, la plataforma de audiolibros por streaming propiedad de la compañía. El movimiento es interesante porque significa la aparición en escena de una nuevo rival a la altura de los dos máximos exponentes en el ámbito internacional, Apple y Spotify. Pero Amazon no solo competirá ofreciendo soporte para pódcast.

Al estilo de Spotify, la compañía de Jeff Bezos ya tiene preparada una programación original a cargo de nombres famosos como Will Smith, DJ Khaled, Becky G, Dan Patrick solo para el arranque; programas que fuera del entorno anglófono no van a interesar demasiado, pero con mucho arrastre en el mercado nacional. Por supuesto, no faltarán los pódcast más populares que no estén atados a ningún servicio en particular y lo mismo se espera para el resto del mundo.

Con todo, parece que los pódcast en Amazon Music tendrán limitaciones muy similares a las que padece Spotify: se podrá escuchar lo que haya, y a buen seguro que habrá mucho, pero no se podrá añadir nada ‘a mano’, continuando así con la corrupción de uno de los pilares elementales de la experiencia de los pódcast. Al fin y al cabo, un pódcast no deja de ser un archivo de audio distribuido mediante sindicación de contenidos. Un programa de radio creado para distribuirse por RSS, vaya.

Asimismo, hay que tener en cuenta que a diferencia de por ejemplo Spotify, el acceso a Amazon Music está restringido a los suscriptores de Amazon Prime, lo cual en principio podría reducir el alcance de la propuesta. Pero quizás precisamente por eso ha puesto el ojo Amazon: ya tenían millones de clientes cuando la membresía se limitaba a los envíos gratis, Amazon Prime Video tiene cada vez más tirón y ha revalorizado el pago… A Amazon Music le faltaba un incentivo y puede ser este.

Cabe recordar que Amazon Music forma parte del paquete de Amazon Prime, pero tiene un catálogo muy reducido de temas disponibles y para disfrutar de algo al nivel de Spotify -a pesar de la publicidad que te comes en la modalidad gratuita- hay que pagar por Amazon Music Unlimited. Si a ello le sumas que la aplicación es bastante mala… Por este motivo, tal vez, la llegada de los pódcast a la plataforma ayude a darle vidilla.