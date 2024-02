Hoy, 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la radio, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 con el objetivo de conmemorar la actividad de un medio de comunicación con más de un siglo de recorrido, pero que sigue vigente en la actualidad, por más que pudiera parecer lo contrario.

Es cierto que la radio no es tan popular hoy como lo fue cuando estaba sola, pero la televisión no la jubiló y tampoco lo hizo Internet. De hecho, la llegada, expansión e implantación de la Red ha servido de acicate para darle nueva vida al medio: ya no es necesario tener un aparato específico para escuchar la radio, como no hace falta que te llegue una señal y conformarte con la cobertura disponible.

Gracias a Internet es factible conectarse a la programación en directo de prácticamente cualquier emisora de radio del mundo, sin importar dónde te encuentres. Y si te pierdes algo, para eso están los pódcast… Pero esa es otra historia. La que nos ocupa es la de la radio y, con motivo de su Día Mundial, vamos a aprovechar para dar un somero repaso a las mejores alternativas para su disfrutar en el PC o el móvil.

Radio al estilo clásico

Sí, se puede seguir disfrutando de la radio al estilo clásico y conviene recordarlo aunque sea brevemente, y es que cualquier puede se puede comprar una radio como se hacía antaño; pero no solo eso: hay teléfonos que incorporan función de radio, también hay televisores, coches e incluso te puedes comprar una antena para el ordenador. No obstante, no es preciso complicarse ni gastarse nada.

Es más, salvo que necesites una radio sí o sí porque allá donde estés te llega mejor la señal que Internet, utilizar una aplicación es el método más cómodo y efectivo para escuchar la radio en tu PC y móvil… e incluso en tu tele.

Radio en el navegador web

Cuando hablo de aplicaciones, me refiero a diferente tipo de aplicaciones, pero no a las propias de las emisoras de radio. A menos que seas fanático de una cadena concreta, o de unas pocas y sea eso lo que escuchas siempre, evita las aplicaciones oficiales, porque estar constantemente abriendo y cerrando aplicaciones no compensa. Entre otras cosas, porque ya tienes instalada una aplicación con que acceder a todas las radios que quieras.

El navegador web, sí: ya estés en el móvil o en el ordenador, a través del navegador web puedes escuchar todas las emisoras de radio que tengan presencia en Internet, que serán la gran mayoría si no todas las que te interesen. Simplificar y agilizar el proceso es tan sencillo como crear una carpeta de marcadores y añadir ahí los sitios de las radios, ya que el reproductor de la emisión en directo suele estar en la misma página de entrada.

¿No eres de liarte con los marcadores o, simplemente, saltas de flor en flor -de radio en radio- con impulsividad? Hay sitios dedicados que te lo ponen muy fácil. Estos son algunos de los más populares para escuchar la radio de o desde España:

A modo de extra, tanto si eres usuario de iVoox como si no, la plataforma de pódcast ofrece también radio en directo y ni siquiera necesitas registrarte para escucharla, aunque si lo haces -como con alguno de los sitios listados aquí arriba- podrás marcar tus radios favoritas para tenerlas más a mano… en el sitio web o en la app móvil. Si estás con el navegador, entras por este enlace:

Radio en aplicaciones

Por último está la opción de instalar una aplicación de radio, pero no de una emisora concreta, sino una que proporcione acceso rápido a una gran selección de ellas, al estilo de los sitios enlazados. Personalmente no lo recomiendo, salvo para casos de uso muy específicos, ya que el navegador lo resuelta todo sin la necesidad de instalar software adicional.

Dicho lo cual, habrá quien lo prefiera, así que voy a zanjar la cuestión con la alternativa más conocida… que bien podría ser la mencionada iVoox, pero es TuneIn, una opción un poco recargada, pero efectiva y fiable que podrás usar en Windows, Mac, Android, iOS y vía web. Además de radio incluye función de pódcast y otros extras, así como insiste en que pagues por el plan premium, pero por lo demás funciona muy bien.

Aplicaciones para escuchar la radio en PC hay muchas, pero lo que es en el móvil hay muchísimas, casi todas petadas de publicidad y no con las mejores prácticas, habida cuenta de que se dedican a distribuir contenidos de terceros. Es por ello que te recomiendo probar los métodos anteriores, antes de sumergirte en el decepcionante mundo de las aplicaciones de radio.

Y esto es todo, aunque podría ser mucho más, porque la radio se cuela a día de hoy por mil y un sitios. Si te interesa conocer la historia de la radio, ahí tienes un resumen. ¡Feliz Día Mundial de la radio!