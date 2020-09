Hace unos pocos años, que Microsoft presentara una aplicación como Your Phone (Tu Teléfono) habría sido inimaginable, ¿Windows haciendo buenas migas con iOS y, muy especialmente, con Android? Eran, claro, los tiempos de Windows Phone, cuando los de Redmond todavía peleaban por ganarse un hueco en el jugoso mercado de los sistemas operativos para smartphones… y ya de paso también en el de este tipo de dispositivos.

Hoy todo eso quedó ya muy atrás, Windows Phone no funcionó (yo aún sigo pensando que era un sistema operativo revolucionario, pero bueno) y, desde hace un par de años, Microsoft trabaja en Your Phone, una aplicación de Windows diseñada para que los usuarios de Android (también tiene alguna función para iOS, pero a día de hoy es más testimonial que otra cosa) puedan interconectar ordenador y smartphone y, de este modo, acceder a distintas funciones del teléfono directamente desde el PC.

Desde entonces Your Phone ha ido creciendo en funciones, haciéndose cada vez más interesante. Por ejemplo, desde finales del año pasado ya es posible hacer llamadas directamente desde el PC. Obviamente las llamadas, en realidad, se realizan desde el teléfono, pero gracias a la conexión entre ambos dispositivos y la interfaz de Your Phone, este proceso es totalmente transparente para el usuario, que solo tendrá que preocuparse de seleccionar el contacto con el que quiere hablar.

Otra gran novedad llegó un par de meses, cuando Microsoft publicó en el anillo de desarrollo una versión actualizada que permitía ejecutar y controlar apps del smartphone directamente desde Windows 10. Y las pruebas, como ya dijimos en su momento, debieron ser especialmente satisfactorias, ya que solo 15 días después Microsoft inició el despliegue de esta nueva versión de Your Phone en el canal estable, es decir, al que tienen acceso todos los usuarios de Windows.

En aquel momento, eso sí, el alcance era bastante limitado, pues la función solo estaba disponible para usuarios de dispositivos Samsung Galaxy Note 20, en el marco de un acuerdo de colaboración suscrito entre Microsoft y Samsung. Desde entonces, poco a poco, Your Phone ha ido añadiendo nuevos dispositivos de Samsung a la lista, así como haciendo crecer la lista de los usuarios de Windows que habían recibido la nueva versión. Todo apuntaba, por lo tanto, a que su despliegue sería gradual… hasta que ha llegado este tweet:

We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU

— Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020