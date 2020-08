Quizá te estés preguntando qué sentido tendría utilizar el touchpad como pantalla táctil? Y lo entiendo, claro, de primeras puede sonar un poco extraño, pero lo cierto es que, según informa WindowsUnited, Microsoft ha registrado de manera reciente una patente (puedes verla aquí) dirigida precisamente a eso, a poder emplear el ratón táctil con el que cuentan la inmensa mayoría de los ordenadores portátil, como alternativa a poder interactuar con un dispositivo mediante una pantalla táctil.

Y digo que, de primeras, no parece tener mucho sentido porque, ¿para que emplear el touchpad como pantalla táctil si, en realidad, el propio touchpad ya es un dispositivo señalador que, además, seguramente sea bastante más efectivo que la solución reflejada por la patente? La respuesta es, en realidad, bastante más sencilla de lo que puede parecer, y tiene mucho, mucho que ver con algo que te contamos muy recientemente. Me refiero, y quizá ya lo hayas intuido, a la evolución de la app Your Phone y, para ser todavía más concretos, a su reciente función para emplear las apps de Android desde Windows.

Esto se entiende mejor si tenemos en cuenta la descripción de la patente: «Using an alternate input device as a maneuverable emulated touch screen device», algo que podríamos traducir como utilizar un medio de entrada alternativo como emulador para un dispositivo de pantalla táctil. Es decir, emplear el touchpad como pantalla táctil para, de este modo, poder reproducir de manera más o menos natural el modo en el que manejaríamos un smartphone de tenerlo en nuestras manos, y no de estar viendo el contenido del mismo a través de la pantalla del ordenador.

Si revisamos la patente para emplear el touchpad como pantalla táctil, podemos ver que la propuesta de Microsoft pasa por, al activar esta función, hacer que el puntero pase a un modo de trabajo en el que, en vez de desplazar el puntero a lo largo y ancho de la pantalla del portátil, emulara ser la pantalla táctil del dispositivo (o una parte de la misma, dependiendo del tamaño de pantalla y touchpad) para que el usuario pueda controlar el dispositivo y las apps del mismo a través de Your Phone.

No tiene sentido pensar en otros usos, como emplear el touchpad como pantalla táctil para gestionar el propio ordenador. Y la razón es muy sencilla y, si ahora mismo estás usando un portátil, la tienes frente a tus propios ojos: mira el tamaño de la pantalla y, a continuación el del touchpad. Que el touchpad sea mucho más pequeño hace que este hipotético caso de uso no resulte nada cómodo ni práctico, salvo para casos muy puntuales, como aplicaciones con muy pocos elementos y de gran tamaño. Y, claro, no son lo más común.