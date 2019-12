Después de un período de pruebas en el canal Insider, Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de la función de llamadas telefónicas en PC con la aplicación Your Phone de Windows 10 y usando smartphones Android.

«Llamadas en Windows» es una nueva característica anunciada por Microsoft en el evento Samsung Unpacked donde se presentó el Galaxy Note 10. Posteriormente, se mostró en el evento Surface y semanas después se añadió a las versiones previas de Windows 10 2004. Microsoft anunció que desplegaría la función como una actualización de calidad para versiones actuales estables del sistema y es lo que anuncia ahora.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we’re pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71

— Windows Insider (@windowsinsider) December 11, 2019