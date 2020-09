Más allá de la pandemia, no cabe duda que 2020 está siendo un año de lo más atípico. A los problemas de suministro del lanzamiento de las RTX 3080 le siguió una inusualmente baja cantidad de consolas PS5 para los pedidos anticipados, y ahora que Microsoft ha logrado que finalmente que su consola sea el centro de atención con el anuncio de la compra de Bethesda y otros estudios, volvemos a encontrarnos con el mismo problema de stock bajo. Pero ¿realmente están sacando las compañías menos unidades, o es que existe un número muy elevado de usuarios quieren renovar sus equipos a la nueva generación?

Por desgracia, mientras ninguna de las compañías esclarezca el detalle y cifra de las unidades exactas puestas a la venta durante el lanzamiento de sus productos, no podemos ofrecer ninguna respuesta más allá de la especulación. Aunque sí que es cierto que en el caso concreto de estos tres productos hemos podido ver una todavía mayor cantidad de los ya habituales revendedores, con un mercado de segunda mano en el que ya podemos encontrar unos precios que rondan fácilmente el doble (o más) del estipulado por Sony y Microsoft.

Los pedidos anticipados de PS5 fueron los primeros en lanzarse, aunque aparentemente su disponibilidad llegó de manera prematura. Si bien se suponía que los pedidos anticipados comenzarían el 17 de septiembre, en realidad lo hicieron durante las últimas horas del día 16, y aunque no se realizó prácticamente ninguna advertencia para avisar el cambio, no fue más que cuestión de minutos que ambas versiones de la consola se agotaran.

Una situación que Sony obvió en su disculpa, en la que sólo apuntó que las reservas “podrían haber sido mucho más suaves”, escudándose en la alta demanda y prometiendo distribuir más consolas durante los próximos días. Una promesa que cobra un carácter especial dados los rumores publicados por Press Start, que aseguran que algunos de los minoristas no sólo han agotado su stock actual, sino que ya han vendido su stock total para 2020.

Y es que dados los primeros informes, desmentidos hasta ahora por Sony, que apuntaban a unos suministros limitados para la producción de PS5, nos dejan con la duda de cuántas consolas adicionales podrá verdaderamente fabricar Sony antes de su gran lanzamiento oficial.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020