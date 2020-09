Las reservas de Xbox Series X y Xbox Series S comenzarán mañana 22 de septiembre en 37 países, según el anuncio oficial de Microsoft. En España estarán disponibles a las 9:00 AM CEST en la Microsoft Store y en los puntos de venta habituales de distribución.

Otoño caliente el que nos espera con la llegada de la nueva generación de consolas de videojuegos y la gran batalla que a todos los niveles tienen planteada Sony y Microsoft. Solo esperamos que ésta no repita los errores de aquella en un punto importante como es el de las reservas a las que se van a acercar los primeros y más fieles seguidores de ambas.

Microsoft apunta fuerte con unas reservas de Xbox Series X y Xbox Series S en 37 países, España incluida, con pedidos anticipados en la tienda oficial Microsoft Store y minoristas como Amazon, MediMarkt, FNAC y otros a partir de mañana. Si nos sigues desde Estados Unidos podrás realizar la reserva en la misma fecha (mañana a las 8 a.m. PT) en la Microsoft Store, Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, Sam’s Club, Newegg y otros. La reserva también estará disponible a través del programa Xbox All Access.

Las nuevas consolas de Microsoft estarán disponibles en la fecha anunciada a partir del 10 de noviembre en 41 países y por el precio oficial recomendado que ya conocíamos: 299,99 euros/dólares para la Xbox Series S y 499,99 euros/dólares para la Xbox Series X.

Tienes toda la información de las nuevas Xbox Series X y S en las decenas de artículos que le hemos dedicado hasta la fecha y también de las que serán sus principales competidoras, las PS5 de Sony.