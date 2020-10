Microsoft Flight Simulator prepara su salto a la realidad virtual

Hace apenas mes y medio desde que se lanzó la nueva y esperada -catorce años habían pasado desde la anterior- versión de Microsoft Flight Simulator, uno de los ‘juegos’ más emblemáticos de los de Redmond y el título más popular de su categoría, pero ya se ha convertido en todo un éxito debido a que… ¿abundan los aficionados la aviación? No lo parece; más bien, todo apunta no solo han hecho un trabajo redondo, sino a que lo han hecho de mucho, mucho nivel.

Es decir, Microsoft Flight Simulator marca un nuevo nivel en lo que a requisitos técnicos se refiere, hablando siempre de mover el juego en condiciones, a una calidad acorde a lo que se espera de un título de semejantes características -puedes viajar por todo el mundo y las localizaciones tienen un altísimo detalle- cuyo lanzamiento se da en pleno 2020. Se le ha llegado a denominar como el nuevo Crysis, a tenor de que el hardware necesario para que la ‘experiencia fluya’ no está al alcance del común de los usuarios.

Sea como fuere, si la máquina lo aguanta, Microsoft Flight Simulator promete ofrecer un nivel de calidad gráfica digno de deleite… y para qué seguir transmitiéndolo con palabras, cuando un gameplay te puede mostrar toda la grandeza visual que imprime el título con una configuración a la altura. Ahí va un vídeo con las opciones al máximo sobrevolando Londres (ahora imagínate que eso lo tiene que mover tu ordenador):

Pues bien. Si Microsoft Flight Simulator resulta impresionante jugado frente a la pantalla, ¿cuán impresionante resultaría jugarlo en realidad virtual? La inmersión, desde luego, estará garantizada. Sin condicionales, y es que el simulador de vuelo tendrá versión para Windows Mixed Reality, la plataforma de realidad mixta integrada en Windows 10. Así lo ha dado a conocer la compañía, que ya ha abierto la inscripción para que los usuarios más audaces puedan probar las primeras compilaciones.

Pero no tan rápido: se trata de una beta cerrada que no todavía no se sabe cuándo estará disponible para el grueso de los interesados y, por supuesto, hay requisitos imprescindibles en materia de hardware que hay que cumplir para poder aspirar a entrar en ella, incluyendo unas especificaciones mínimas que lo cierto es que asustan un poco menos que las recomendadas para jugarlo de manera normal a ful; pero eso, son especificaciones mínimas:

Windows 10 (November 2019 Update – 1909)

DirectX: DirectX 11

CPU: Intel i5-4460 o Ryzen 3 1200

GPU: Nvidia GTX 1080 or equivalente

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

HDD: 150 GB

Conexión: 5 Mbps

Para ampliar la información acerca de esta versión de Microsoft Flight Simulator para realidad virtual, así como para probar suerte si se cumple con los requisitos, hay que acceder a esta página. Por lo que se cuenta, es posible que la fase de beta cerrada comience este otoño, una vez se lance la próxima actualización de Windows 10.

Poco más se sabe de este invento, que seguramente tarde en cuajar por la complejidad de adaptarlo al nuevo escenario de manera óptima. Lo que sí es más claro es que cuando lo consigan, puede ser realmente alucinante. Lo más parecido a pilotar un avión de verdad, sin la presión de morir en el intento. Si desconfías del realismo de Microsoft Flight Simulator, vete a YouTube y busca algún gameplay en el que se sobrevuele tu ciudad porque vas a alucinar con el nivel de detalle que han alcanzado.